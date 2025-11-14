JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 160 Franken auf "Neutral" belassen. Der Rückversicherer habe zwar insgesamt die Erwartungen übertroffen, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Die Debatte drehe sich jetzt aber vor allem darum, warum der Nettogewinn im Bereich Leben- und Krankenversicherung derart deutlich enttäuscht habe./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 162,9EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

