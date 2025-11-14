    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re
    JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 160 Franken auf "Neutral" belassen. Der Rückversicherer habe zwar insgesamt die Erwartungen übertroffen, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Die Debatte drehe sich jetzt aber vor allem darum, warum der Nettogewinn im Bereich Leben- und Krankenversicherung derart deutlich enttäuscht habe./rob/la/ag

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Kamran M Hossain
    Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 160
    Kursziel alt: 160
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


