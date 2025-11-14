JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 160 Franken auf "Neutral" belassen. Der Rückversicherer habe zwar insgesamt die Erwartungen übertroffen, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Die Debatte drehe sich jetzt aber vor allem darum, warum der Nettogewinn im Bereich Leben- und Krankenversicherung derart deutlich enttäuscht habe./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 162,9EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte