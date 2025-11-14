Siemens nach dem Kursrutsch: Mit (Turbo)-Calls auf Korrektur nach oben setzen

Obwohl die Signale nach den Quartalszahlen durchwachsen gewesen seien, bekräftigten die Experten von JP Morgan wegen der positiven Aussichten für das laufende Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 300 Euro ihre Kaufempfehlung für die Siemens-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen nach dem jüngsten Kursrutsch zumindest wieder auf 240 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Mit der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) ging es nach ihrem Jahrestief vom 7.4.25 bei 162,38 bis zum 12.11.25, als sie bei 252,65 Euro auf einem neuen Hoch notierte, zügig nach oben. Auf die Quartalszahlen und die Abspaltungspläne von 30 Prozent der Anteile an Siemens Healthineers reagierte der Kurs der Siemens-Aktie mit einem Rückgang auf das aktuelle Niveau bei 226,80 Euro.

Call-Optionsschein mit Strike bei 230 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 230 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000UJ3R7Q2, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 226,80 Euro mit 1,37 – 1,38 Euro gehandelt.

Kann der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats wieder 240 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,95 Euro (+41 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 212,603 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 212,603 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM0P298, wurde beim Siemens-Kurs von 226,80 Euro mit 1,52 – 1,53 Euro taxiert.

Wenn die Siemens-Aktie in nächster Zeit auf 240 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,73 Euro (+78 Prozent) erhöhen – sofern die Siemens-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 207,186 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 207,186 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SX86QB2, wurde beim Siemens-Kurs von 226,80 Euro mit 2,08 – 2,09 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 240 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,28 Euro (+57 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.