    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCECONOMY AktievorwärtsNachrichten zu CECONOMY
    273 Aufrufe 273 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chinesen sichern sich große Mehrheit an Mediamarkt-Saturn-Mutter Ceconomy

    Für Sie zusammengefasst
    • JD.com erhöht Ceconomy-Beteiligung auf 70,9%.
    • Zweite Annahmefrist bis Ende November läuft.
    • Übernahme noch nicht final, Genehmigungen ausstehend.
    Chinesen sichern sich große Mehrheit an Mediamarkt-Saturn-Mutter Ceconomy
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bei der Übernahme von Ceconomy ist der chinesische E-Commerce-Riese JD.com einen großen Schritt vorangekommen. Die Gesamtbeteiligung der Chinesen am Mediamarkt-Saturn-Mutterkonzern Ceconomy liege inzwischen bei 70,9 Prozent, teilte Ceconomy nach dem Ende einer ersten Annahmefrist in Düsseldorf mit. Eine zweite Annahmefrist läuft nun bis Ende November - bis dahin dürfte der Anteil noch steigen.

    Bei dem Aktienpaket, das JD.Com nun kontrolliert, ist ein Anteil von 25,4 Prozent von Convergenta eingerechnet. Das ist die Beteiligungsgesellschaft der Gründerfamilie Kellerhals - dieses Unternehmen bleibt beteiligt, hat den Chinesen aber vertraglich zugesichert, künftig mit JD.Com zu stimmen. Daher wird dieses Aktienpaket als indirekte Beteiligung von JD.Com gewertet.

    Final entschieden ist die Übernahme allerdings noch nicht. Das Bundeskartellamt hat den Deal zwar bereits abgenickt, es fehlt aber noch das grüne Licht des Bundeswirtschaftsministeriums und anderer Regierungen von EU-Staaten, welche die ausländischen Investitionen unter die Lupe nehmen. Außerdem prüft die EU-Kommission noch, ob JD.Com von der chinesischen Regierung subventioniert wird und dadurch der Wettbewerb in Europa beeinträchtigt werden könnte. Abgeschlossen sein könnte die Übernahme Mitte 2026.

    Wie groß Ceconomy und JD.Com sind

    Ceconomy hat im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 23,1 Milliarden Euro gemacht, ohne Wechselkursschwankungen und Portfolioeffekte war das ein Plus von 5,7 Prozent. Zuletzt zogen die Geschäfte etwas an, im vierten Quartal lag das Umsatzplus den Angaben zufolge bei sieben Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg im Geschäftsjahr 24/25 vorläufigen Berechnungen zufolge um rund ein Viertel auf 380 Millionen Euro.

    Die erste Saturn-Filiale wurde 1961 in Köln eröffnet, der erste Mediamarkt 1979 in München. Die Einzelhandelskette übernahm den Wettbewerber Saturn 1990. Einige Jahre später besaß die Metro AG die Mehrheit an beiden Marken. Das Handelsunternehmen Ceconomy, zu dem die MediaMarktSaturn Retail Group heute zählt, entstand 2017 als Abspaltung von Metro.

    JD.com ist eine Nummer größer als Ceconomy, das Unternehmen kam 2024 auf einen Umsatz von knapp 159 Milliarden US-Dollar (aktuell rund 137 Milliarden Euro). Die Firma hat ihren Sitz in Peking, seit mehr als zehn Jahren ist sie an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert. Zu den Konkurrenten am Heimatmarkt China gehören Alibaba und Pinduoduo. In Europa ist JD.Com, das vor allem im Onlinehandel und in der E-Commerce-Logistik aktiv ist, bislang nur in geringem Umfang tätig, etwa mit Onlineshops unter der Marke joybuy./wdw/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JD.com Aktie

    Die JD.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 4,435 auf Tradegate (14. November 2025, 10:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JD.com Aktie um -5,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von JD.com bezifferte sich zuletzt auf 35,80 Mrd..

    JD.com zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,9542. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8100 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu CECONOMY - 725750 - DE0007257503

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CECONOMY. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Übernahme von Ceconomy durch JD.com, die Beteiligungsquoten, Kursentwicklung, Bewertung sowie Unsicherheiten im Übernahme- und Delisting-Prozess.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber CECONOMY eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chinesen sichern sich große Mehrheit an Mediamarkt-Saturn-Mutter Ceconomy Bei der Übernahme von Ceconomy ist der chinesische E-Commerce-Riese JD.com einen großen Schritt vorangekommen. Die Gesamtbeteiligung der Chinesen am Mediamarkt-Saturn-Mutterkonzern Ceconomy liege inzwischen bei 70,9 Prozent, teilte Ceconomy nach …