BVTE bestätigt Vorstand - Verband setzt auf Kontinuität und Dialog (FOTO)

    Berlin (ots) - Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse
    (BVTE) hat auf seiner Vorstandssitzung am 13. November 2025 in Berlin seinen
    Vorstand regulär neu gewählt. Mit der Bestätigung aller bereits im Vorstand
    ehrenamtlich tätigen Personalien setzt der Verband auf Kontinuität und Erfahrung
    in einer Phase bedeutender regulatorischer und gesellschaftlicher Veränderungen.

    Claudio-Alberto Dötsch (Geschäftsführer Recht, Industriepolitik und
    Öffentlichkeitsarbeit der British American Tobacco (Germany) GmbH) wurde als
    Vorsitzender des BVTE im Amt bestätigt. Komplettiert wird der Vorstand durch
    Jaanus Pauts (Corporate Affairs & Communications (CA&C) Director Japan Tobacco
    International), Christian Cordes (Corporate & Legal Affairs Director Cluster
    DACH Imperial Brands / Reemtsma), Charles Lemmer (General Manager DACH Region
    Heintz van Landewyck), Marc von Eicken (Geschäftsführer Joh. Wilh. v. Eicken
    GmbH) und Christian Hinz (Geschäftsführer GIZEH GmbH). Charles Lemmer ist
    weiterhin stellvertretender Vorsitzender.

    "Ich freue mich über das Vertrauen der Mitglieder und die Fortsetzung unserer
    erfolgreichen Arbeit. Der BVTE steht für Dialog, Verantwortung und
    faktenbasierte Regulierung. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen möchte ich
    die Stimme unserer Branche auch weiterhin konstruktiv in die politischen und
    gesellschaftlichen Debatten einbringen." - Claudio-Alberto Dötsch, Vorsitzender
    des BVTE und Geschäftsführer Recht, Industriepolitik und Öffentlichkeitsarbeit
    der British American Tobacco (Germany) GmbH

    Aktuelle Herausforderungen der Branche

    Die Tabakwirtschaft und die Hersteller neuartiger Erzeugnisse stehen vor einer
    Vielzahl an politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Der BVTE setzt
    sich in diesem Umfeld für eine wissenschaftsbasierte faktenorientierte
    Regulierung von Produkten im Interesse der Branche und Hersteller sowie
    verantwortungsbewusster Verbraucher ein.

    Regulatorische Veränderungen prägen die Branchen in den kommenden Jahren mit der
    bevorstehenden Überarbeitung der EU-Tabakproduktrichtlinie (TPD3) sowie
    nationalen Regelungen zu neuartigen Erzeugnissen, Aromen und
    Produktkennzeichnung maßgeblich.

    In der Steuerpolitik ist eine faire und nachvollziehbare steuerliche Behandlung
    sämtlicher Produktkategorien ein weiteres Schwerpunktthema für den Verband
    genauso wie die Einführung eines digitalen Steuerzeichens für Tabakprodukte.
    Darüber hinaus stellt die Eindämmung des illegalen Handels im Austausch mit
    allen betreffenden Entscheidern eine bedeutende Aufgabe dar.

    Beim Thema Nachhaltigkeit sindThemen wie Recycling, Kreislaufwirtschaft und
    Umweltkennzeichnung und die Mitwirkung in der Einwegkunststoff-Regulierung
    zentrale Aufgaben für Industrie und Verband. Der BVTE ist in der
    Einwegkunststoff-Kommission vertreten, die das Umweltbundesamt zum
    Einwegkunststoff-Fonds berät.

    Der BVTE engagiert sich auch weiterhin für einen wirksamen und konsequenten
    Kinder-, Jugend- und Verbraucherschutz , für transparente
    Verbraucherinformationen und die Unterscheidung verschiedener Produktarten in
    der öffentlichen Kommunikation.

    "Gerade in Zeiten komplexer Regulierungsprozesse ist der sachliche Austausch mit
    Politik und Gesellschaft entscheidend. Der BVTE versteht sich als Partner im
    Dialog und als Stimme einer verantwortungsvollen Branche." - Claudio-Alberto
    Dötsch, Vorsitzender des BVTE

    Über den BVTE

    Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) setzt
    sich für Verbraucherschutz, Produktqualität und eine faktenbasierte Regulierung
    ein, die wirtschaftliche Interessen und gesellschaftliche Verantwortung in
    Einklang bringt.

    Seit seiner Gründung 2019 vertritt der BVTE die gesamte Wertschöpfungskette der
    Branche für Rauchen, Dampfen sowie den oralen Tabak- und Nikotingenuss. Seine
    Mitgliedsunternehmen repräsentieren über 50 Prozent des deutschen Marktes für
    Zigaretten und Feinschnitt-Tabak, 6 Prozent bei Heated Tobacco und 7 Prozent bei
    E-Zigarettenprodukten.

    Die Branche sichert rund 350.000 Arbeitsplätze, trägt 43 Milliarden Euro zur
    Wirtschaftsleistung bei und erzielt Steuereinnahmen von über 20 Milliarden Euro
    jährlich.

    In Deutschland gibt es derzeit 16 Millionen Raucher, 3,7 Millionen nutzen
    E-Zigaretten oder Tabakerhitzer.

