BVTE bestätigt Vorstand - Verband setzt auf Kontinuität und Dialog (FOTO)

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse

(BVTE) hat auf seiner Vorstandssitzung am 13. November 2025 in Berlin seinen

Vorstand regulär neu gewählt. Mit der Bestätigung aller bereits im Vorstand

ehrenamtlich tätigen Personalien setzt der Verband auf Kontinuität und Erfahrung

in einer Phase bedeutender regulatorischer und gesellschaftlicher Veränderungen.



Claudio-Alberto Dötsch (Geschäftsführer Recht, Industriepolitik und

Öffentlichkeitsarbeit der British American Tobacco (Germany) GmbH) wurde als

Vorsitzender des BVTE im Amt bestätigt. Komplettiert wird der Vorstand durch

Jaanus Pauts (Corporate Affairs & Communications (CA&C) Director Japan Tobacco

International), Christian Cordes (Corporate & Legal Affairs Director Cluster

DACH Imperial Brands / Reemtsma), Charles Lemmer (General Manager DACH Region

Heintz van Landewyck), Marc von Eicken (Geschäftsführer Joh. Wilh. v. Eicken

GmbH) und Christian Hinz (Geschäftsführer GIZEH GmbH). Charles Lemmer ist

weiterhin stellvertretender Vorsitzender.





"Ich freue mich über das Vertrauen der Mitglieder und die Fortsetzung unserererfolgreichen Arbeit. Der BVTE steht für Dialog, Verantwortung undfaktenbasierte Regulierung. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen möchte ichdie Stimme unserer Branche auch weiterhin konstruktiv in die politischen undgesellschaftlichen Debatten einbringen." - Claudio-Alberto Dötsch, Vorsitzenderdes BVTE und Geschäftsführer Recht, Industriepolitik und Öffentlichkeitsarbeitder British American Tobacco (Germany) GmbHAktuelle Herausforderungen der BrancheDie Tabakwirtschaft und die Hersteller neuartiger Erzeugnisse stehen vor einerVielzahl an politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Der BVTE setztsich in diesem Umfeld für eine wissenschaftsbasierte faktenorientierteRegulierung von Produkten im Interesse der Branche und Hersteller sowieverantwortungsbewusster Verbraucher ein.Regulatorische Veränderungen prägen die Branchen in den kommenden Jahren mit derbevorstehenden Überarbeitung der EU-Tabakproduktrichtlinie (TPD3) sowienationalen Regelungen zu neuartigen Erzeugnissen, Aromen undProduktkennzeichnung maßgeblich.In der Steuerpolitik ist eine faire und nachvollziehbare steuerliche Behandlungsämtlicher Produktkategorien ein weiteres Schwerpunktthema für den Verbandgenauso wie die Einführung eines digitalen Steuerzeichens für Tabakprodukte.Darüber hinaus stellt die Eindämmung des illegalen Handels im Austausch mitallen betreffenden Entscheidern eine bedeutende Aufgabe dar.Beim Thema Nachhaltigkeit sindThemen wie Recycling, Kreislaufwirtschaft undUmweltkennzeichnung und die Mitwirkung in der Einwegkunststoff-Regulierungzentrale Aufgaben für Industrie und Verband. Der BVTE ist in derEinwegkunststoff-Kommission vertreten, die das Umweltbundesamt zumEinwegkunststoff-Fonds berät.Der BVTE engagiert sich auch weiterhin für einen wirksamen und konsequentenKinder-, Jugend- und Verbraucherschutz , für transparenteVerbraucherinformationen und die Unterscheidung verschiedener Produktarten inder öffentlichen Kommunikation."Gerade in Zeiten komplexer Regulierungsprozesse ist der sachliche Austausch mitPolitik und Gesellschaft entscheidend. Der BVTE versteht sich als Partner imDialog und als Stimme einer verantwortungsvollen Branche." - Claudio-AlbertoDötsch, Vorsitzender des BVTEÜber den BVTEDer Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) setztsich für Verbraucherschutz, Produktqualität und eine faktenbasierte Regulierungein, die wirtschaftliche Interessen und gesellschaftliche Verantwortung inEinklang bringt.Seit seiner Gründung 2019 vertritt der BVTE die gesamte Wertschöpfungskette derBranche für Rauchen, Dampfen sowie den oralen Tabak- und Nikotingenuss. SeineMitgliedsunternehmen repräsentieren über 50 Prozent des deutschen Marktes fürZigaretten und Feinschnitt-Tabak, 6 Prozent bei Heated Tobacco und 7 Prozent beiE-Zigarettenprodukten.Die Branche sichert rund 350.000 Arbeitsplätze, trägt 43 Milliarden Euro zurWirtschaftsleistung bei und erzielt Steuereinnahmen von über 20 Milliarden Eurojährlich.In Deutschland gibt es derzeit 16 Millionen Raucher, 3,7 Millionen nutzenE-Zigaretten oder Tabakerhitzer.Foto: Claudio-Alberto-Dötsch, Vorsitzender | Charles Lemmer, stv. VorsitzenderPressekontakt:Ansprechpartner für Rückfragen:Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)Jan MückeHauptgeschäftsführerGeorgenstraße 2510117 BerlinTel. +49 30 88 66 36 - 123mailto:presse@bvte.dehttp://www.bvte.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/141532/6158150OTS: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse(BVTE)