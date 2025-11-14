BVTE bestätigt Vorstand - Verband setzt auf Kontinuität und Dialog (FOTO)
Berlin (ots) - Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse
(BVTE) hat auf seiner Vorstandssitzung am 13. November 2025 in Berlin seinen
Vorstand regulär neu gewählt. Mit der Bestätigung aller bereits im Vorstand
ehrenamtlich tätigen Personalien setzt der Verband auf Kontinuität und Erfahrung
in einer Phase bedeutender regulatorischer und gesellschaftlicher Veränderungen.
Claudio-Alberto Dötsch (Geschäftsführer Recht, Industriepolitik und
Öffentlichkeitsarbeit der British American Tobacco (Germany) GmbH) wurde als
Vorsitzender des BVTE im Amt bestätigt. Komplettiert wird der Vorstand durch
Jaanus Pauts (Corporate Affairs & Communications (CA&C) Director Japan Tobacco
International), Christian Cordes (Corporate & Legal Affairs Director Cluster
DACH Imperial Brands / Reemtsma), Charles Lemmer (General Manager DACH Region
Heintz van Landewyck), Marc von Eicken (Geschäftsführer Joh. Wilh. v. Eicken
GmbH) und Christian Hinz (Geschäftsführer GIZEH GmbH). Charles Lemmer ist
weiterhin stellvertretender Vorsitzender.
"Ich freue mich über das Vertrauen der Mitglieder und die Fortsetzung unserer
erfolgreichen Arbeit. Der BVTE steht für Dialog, Verantwortung und
faktenbasierte Regulierung. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen möchte ich
die Stimme unserer Branche auch weiterhin konstruktiv in die politischen und
gesellschaftlichen Debatten einbringen." - Claudio-Alberto Dötsch, Vorsitzender
des BVTE und Geschäftsführer Recht, Industriepolitik und Öffentlichkeitsarbeit
der British American Tobacco (Germany) GmbH
Aktuelle Herausforderungen der Branche
Die Tabakwirtschaft und die Hersteller neuartiger Erzeugnisse stehen vor einer
Vielzahl an politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Der BVTE setzt
sich in diesem Umfeld für eine wissenschaftsbasierte faktenorientierte
Regulierung von Produkten im Interesse der Branche und Hersteller sowie
verantwortungsbewusster Verbraucher ein.
Regulatorische Veränderungen prägen die Branchen in den kommenden Jahren mit der
bevorstehenden Überarbeitung der EU-Tabakproduktrichtlinie (TPD3) sowie
nationalen Regelungen zu neuartigen Erzeugnissen, Aromen und
Produktkennzeichnung maßgeblich.
In der Steuerpolitik ist eine faire und nachvollziehbare steuerliche Behandlung
sämtlicher Produktkategorien ein weiteres Schwerpunktthema für den Verband
genauso wie die Einführung eines digitalen Steuerzeichens für Tabakprodukte.
Darüber hinaus stellt die Eindämmung des illegalen Handels im Austausch mit
allen betreffenden Entscheidern eine bedeutende Aufgabe dar.
Beim Thema Nachhaltigkeit sindThemen wie Recycling, Kreislaufwirtschaft und
Umweltkennzeichnung und die Mitwirkung in der Einwegkunststoff-Regulierung
zentrale Aufgaben für Industrie und Verband. Der BVTE ist in der
Einwegkunststoff-Kommission vertreten, die das Umweltbundesamt zum
Einwegkunststoff-Fonds berät.
Der BVTE engagiert sich auch weiterhin für einen wirksamen und konsequenten
Kinder-, Jugend- und Verbraucherschutz , für transparente
Verbraucherinformationen und die Unterscheidung verschiedener Produktarten in
der öffentlichen Kommunikation.
"Gerade in Zeiten komplexer Regulierungsprozesse ist der sachliche Austausch mit
Politik und Gesellschaft entscheidend. Der BVTE versteht sich als Partner im
Dialog und als Stimme einer verantwortungsvollen Branche." - Claudio-Alberto
Dötsch, Vorsitzender des BVTE
Über den BVTE
Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) setzt
sich für Verbraucherschutz, Produktqualität und eine faktenbasierte Regulierung
ein, die wirtschaftliche Interessen und gesellschaftliche Verantwortung in
Einklang bringt.
Seit seiner Gründung 2019 vertritt der BVTE die gesamte Wertschöpfungskette der
Branche für Rauchen, Dampfen sowie den oralen Tabak- und Nikotingenuss. Seine
Mitgliedsunternehmen repräsentieren über 50 Prozent des deutschen Marktes für
Zigaretten und Feinschnitt-Tabak, 6 Prozent bei Heated Tobacco und 7 Prozent bei
E-Zigarettenprodukten.
Die Branche sichert rund 350.000 Arbeitsplätze, trägt 43 Milliarden Euro zur
Wirtschaftsleistung bei und erzielt Steuereinnahmen von über 20 Milliarden Euro
jährlich.
In Deutschland gibt es derzeit 16 Millionen Raucher, 3,7 Millionen nutzen
E-Zigaretten oder Tabakerhitzer.
Foto: Claudio-Alberto-Dötsch, Vorsitzender | Charles Lemmer, stv. Vorsitzender
