MCF Corporate Finance erweitert Führungsteam mit neuem Partner in London, internen Partnerbeförderungen in Hamburg und etabliert Präsenz in der Schweiz

Damit setzt MCF seinen Wachstumskurs fort und stärkt sowohl seine internationale Plattform als auch die Sektorexpertise in den relevanten Märkten.

HAMBURG, Deutschland, LONDON und ZÜRICH, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- MCF Corporate Finance begrüßt Andreas Kulcsar als neuen Partner im Londoner Büro, wo er die Leitung der Consumer Practice übernehmen wird. Zudem werden Robert Plechinger und Franz Schranner zu Partnern in Hamburg befördert. Beide sind seit vielen Jahren Teil von MCF und haben wesentlich zum Wachstum und zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Gleichzeitig verstärkt Dominik Iseli als Country Advisor für die Schweiz das Team und erweitert MCFs Präsenz in der DACH-Region.

Andreas Kulcsar - Leitung der Consumer Practice von London aus

Andreas Kulcsar wird Partner bei MCF und übernimmt im Londoner Büro die Leitung der Consumer Practice. Er verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Investment Banking und war zuletzt Managing Director bei Stifel, wo er das europäische Consumer-Team mitverantwortete.

Zuvor hatte Andreas leitende Funktionen bei Bryan, Garnier & Co, wo er das European NextGen Consumer Team leitete, sowie bei DC Advisory. In diesen Rollen beriet er börsennotierte Unternehmen, Finanzinvestoren und Unternehmer bei einer Vielzahl länderübergreifender M&A-Transaktionen in den Bereichen Consumer, Retail und Hospitality.

"Ich freue mich sehr, in einer so spannenden Phase des Wachstums zu MCF zu stoßen", sagt Andreas Kulcsar. "Die internationale Plattform des Unternehmens, die unternehmerisch geprägte Kultur und die starke Erfolgsbilanz im Mid-Market-M&A bilden eine ausgezeichnete Grundlage, um den Bereich weiterzuentwickeln und zu einer marktführenden Consumer-Plattform auszubauen. Gemeinsam mit meinem Team und erfahrenen Branchenexperten freue ich mich darauf, unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer strategischen Ziele zu begleiten." - Andreas Kulcsar, Partner, MCF Corporate Finance

"Andreas bringt herausragende Erfahrungen und exzellente Beziehungen im europäischen Consumer-Markt mit. Sein Einstieg stärkt unsere Sektorkompetenz weiter und unterstreicht MCFs kontinuierliches Engagement, die Expertise in unseren Kernsektoren weiter auszubauen. Wir freuen uns sehr, ihn in unserer Partnerschaft willkommen zu heißen." - Stefan Mattern, Managing Partner, MCF Corporate Finance