BERENBERG stuft SAF-Holland auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die endgültigen Neunmonatszahlen hätten nach der weithin erwarteten, erneuten Senkung der Umsatzprognose Anfang November nur noch wenige zusätzliche Informationen geliefert, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend in ihrer Nachbetrachtung. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe dank seiner Kostenflexibilität bereits in der Vergangenheit seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, zyklische Abschwünge zu bewältigen./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 14,14EUR auf Tradegate (14. November 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Yasmin Steilen

Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

