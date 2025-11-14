    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle

    ROUNDUP

    Bechtle übertrifft Erwartungen und sieht Schlussspurt - Kurssprung

    Für Sie zusammengefasst
    • Bechtle rechnet mit starkem Schlussquartal 2023.
    • Umsatz im Q3 stieg um 5,1% auf 1,59 Mrd. Euro.
    • Aktie legte um 30% seit Jahresbeginn zu, optimistisch.
    ROUNDUP - Bechtle übertrifft Erwartungen und sieht Schlussspurt - Kurssprung
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle setzt nach einem überraschend starken dritten Quartal auf einen Endspurt im Schlussquartal. "Der Vorstand rechnet für das vierte Quartal mit einer weiteren Verstärkung der zuletzt bereits positiven Geschäftsentwicklung", sagte Konzernchef Thomas Olemotz laut Mitteilung von Freitag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Neckarsulm. "Der Trend im Oktober stimmt uns optimistisch." Der Manager bestätigte die Jahresprognose, für deren Erreichen Bechtle das Vorsteuerergebnis im vierten Quartal um ein Viertel steigern müsste. Die Aktie zog kräftig an.

    Bechtles Geschäftsvolumen stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,4 Prozent auf 2,05 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 5,1 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro zu. Vor Steuern verdiente Bechtle mit fast 80,5 Millionen Euro nun 2,4 Prozent mehr. Ähnlich stark stieg auch der auf die Aktionäre entfallene Gewinn von 57,5 Millionen Euro.

    Das im MDax notierte Papier legte zeitweise über 16 Prozent zu und näherte sich damit seinem Jahreshoch. Dieses wurde Anfang August bei über 42 Euro erreicht. Insbesondere seit der zweiten September-Hälfte ging es allerdings vornehmlich abwärts bis auf fast 33 Euro je Aktie. Zuletzt kostete ein Bechtle-Anteil nun wieder 40,52 Euro, womit seit dem Jahreswechsel ein Plus von 30 Prozent steht.

    Das starke Abschneiden im dritten Quartal und die optimistischen Aussagen mit Blick auf das Schlussquartal dürften laut Jefferies-Analyst Martin Comtesse das Vertrauen der Anleger endgültig wiederherstellen. Den Aktien winke nun eine Jahresendrally./lew/err/jha/

    Bechtle

    +15,05 %
    +14,96 %
    +11,67 %
    +0,96 %
    +23,07 %
    +5,99 %
    -31,42 %
    +181,01 %
    +678,01 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,48 % und einem Kurs von 40,00 auf Tradegate (14. November 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +14,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 5,07 Mrd..

    Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +11,94 %/+21,89 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
