Delivery Hero Aktie verliert deutlich an Wert - 14.11.2025
Am heutigen Handelstag muss die Delivery Hero Aktie bisher Verluste von -7,81 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.
Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.
Delivery Hero Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,81 % verliert die Delivery Hero Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Delivery Hero Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,08 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,81 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Delivery Hero Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -24,36 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um -11,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Delivery Hero auf -34,04 %.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,96 % geändert.
Delivery Hero Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-11,11 %
|1 Monat
|-26,45 %
|3 Monate
|-24,36 %
|1 Jahr
|-54,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Delivery Hero Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursverfall der Delivery Hero Aktie, die in den letzten Tagen von 32€ auf unter 17€ gefallen ist. Nutzer vermuten, dass negative Marktmechanismen, wie Derivate und Short-Seller, den Kurs beeinflussen. Trotz des Rückgangs gibt es Käufe bei niedrigeren Kursen, da einige Anleger die Aktie für unterbewertet halten. Zudem wurde ein Umsatzwachstum von 22% im dritten Quartal vermeldet, was im Widerspruch zur aktuellen Kursentwicklung steht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Delivery Hero eingestellt.
Informationen zur Delivery Hero Aktie
Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,09 Mrd.EUR € wert.
Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?
Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.