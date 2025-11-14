Delivery Hero Aktie verliert deutlich an Wert - 14.11.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,81 % verliert die Delivery Hero Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Delivery Hero Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,08 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,81 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Delivery Hero Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -24,36 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um -11,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Delivery Hero auf -34,04 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,96 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,11 % 1 Monat -26,45 % 3 Monate -24,36 % 1 Jahr -54,06 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursverfall der Delivery Hero Aktie, die in den letzten Tagen von 32€ auf unter 17€ gefallen ist. Nutzer vermuten, dass negative Marktmechanismen, wie Derivate und Short-Seller, den Kurs beeinflussen. Trotz des Rückgangs gibt es Käufe bei niedrigeren Kursen, da einige Anleger die Aktie für unterbewertet halten. Zudem wurde ein Umsatzwachstum von 22% im dritten Quartal vermeldet, was im Widerspruch zur aktuellen Kursentwicklung steht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Delivery Hero eingestellt.

Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,09 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Erst lag die Aktie zehn Prozent im Plus, am Ende 2,5 Prozent im Minus. Es scheint, als hätten einige nach erstem Applaus über im 3. Quartal gestiegene Umsätze bei Delivery Hero doch festgestellt, dass diese Zahlen zu wenig bieten, um kurzfristige Gewinne nicht mitzunehmen.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Sorgen von Anlegern sollten nun geringer werden, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. So gebe es …

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.