Viele Molkereiprodukte der Eigenmarke Landfein im Preis reduziert! / Auf den Discounter aus Franken ist Verlass (FOTO)

    Viele Molkereiprodukte der Eigenmarke Landfein im Preis reduziert! / Auf den Discounter aus Franken ist Verlass

    Nürnberg (ots) - Die Preise bei NORMA sind erste Sahne! Dass das Fakt ist, zeigt
    die nächste Preisänderung beim Discounter, die ab sofort für alle Kundinnen und
    Kunden auf zehn weitere Molkereiprodukte gilt. Nachdem im Oktober die Butter
    bereits viermal am Stück günstiger wurde, geht es jetzt also Sahne, Skyr, Crème
    fraîche, Quark und Co. an den Kragen. Besonders viel sparen Verbraucherinnen und
    Verbraucher beim Speisequark von LANDFEIN - hier kostet die 250-Gramm-Packung
    jetzt nur noch 59 Cent und damit gut 25 Prozent weniger als bisher. Es gibt
    keinen Grund zu warten: Bei NORMA bekommt man ganz nach dem Unternehmensmotto
    jetzt wieder einmal "Mehr fürs Geld".

    Es vergeht kaum eine Woche, in der NORMA nicht die Preise auf wichtige
    Grundnahrungsmittel senkt - in diesem Jahr bereits auf mehrere hundert Produkte.
    Mit der Weitergabe wichtiger Preisvorteile sparen Verbraucherinnen und
    Verbraucher so 15, 20 oder teilweise 25 Prozent auf einzelne Artikel und können
    sich weiterhin alle qualitativen Discount-Eigenmarken ohne nachzudenken leisten.
    Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je
    nach Verfügbarkeit):

    LANDFEIN Schmand 200 g
    Bislang: 0,89 EUR
    Jetzt: 0,79 EUR

    LANDFEIN Frische Schlagsahne 200 g
    Bislang: 0,99 EUR
    Jetzt: 0,89 EUR

    LANDFEIN Saure Sahne 200 g
    Bislang: 0,69 EUR
    Jetzt: 0,59 EUR

    LANDFEIN Haltbare Schlagsahne 200 g
    Bislang: 0,99 EUR
    Jetzt: 0,89 EUR

    LANDFEIN Crème fraîche 200 g
    Bislang: 1,09 EUR
    Jetzt: 0,99 EUR

    LANDFEIN Speisequark 20 % Fett 250 g
    Bislang: 0,79 EUR
    Jetzt: 0,59 EUR

    LANDFEIN Speisequark 40 % Fett 250 g
    Bislang: 0,89 EUR
    Jetzt: 0,69 EUR

    LANDFEIN Speisequark Magerstufe 500 g
    Bislang: 1,29 EUR
    Jetzt: 0,99 EUR

    LANDFEIN Skyr Natur 500 g
    Bislang: 1,49 EUR
    Jetzt: 1,19 EUR

    MINUSL Laktosefreie H-Schlagsahne 200 g
    Bislang: 1,15 EUR
    Jetzt: 0,99 EUR

    Über NORMA:

    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

