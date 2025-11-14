NORMA senkt weiter die Preise
Viele Molkereiprodukte der Eigenmarke Landfein im Preis reduziert! / Auf den Discounter aus Franken ist Verlass (FOTO)
die nächste Preisänderung beim Discounter, die ab sofort für alle Kundinnen und
Kunden auf zehn weitere Molkereiprodukte gilt. Nachdem im Oktober die Butter
bereits viermal am Stück günstiger wurde, geht es jetzt also Sahne, Skyr, Crème
fraîche, Quark und Co. an den Kragen. Besonders viel sparen Verbraucherinnen und
Verbraucher beim Speisequark von LANDFEIN - hier kostet die 250-Gramm-Packung
jetzt nur noch 59 Cent und damit gut 25 Prozent weniger als bisher. Es gibt
keinen Grund zu warten: Bei NORMA bekommt man ganz nach dem Unternehmensmotto
jetzt wieder einmal "Mehr fürs Geld".
Es vergeht kaum eine Woche, in der NORMA nicht die Preise auf wichtige
Grundnahrungsmittel senkt - in diesem Jahr bereits auf mehrere hundert Produkte.
Mit der Weitergabe wichtiger Preisvorteile sparen Verbraucherinnen und
Verbraucher so 15, 20 oder teilweise 25 Prozent auf einzelne Artikel und können
sich weiterhin alle qualitativen Discount-Eigenmarken ohne nachzudenken leisten.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je
nach Verfügbarkeit):
Bislang: 0,89 EUR
Jetzt: 0,79 EUR
LANDFEIN Frische Schlagsahne 200 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,89 EUR
LANDFEIN Saure Sahne 200 g
Bislang: 0,69 EUR
Jetzt: 0,59 EUR
LANDFEIN Haltbare Schlagsahne 200 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,89 EUR
LANDFEIN Crème fraîche 200 g
Bislang: 1,09 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
LANDFEIN Speisequark 20 % Fett 250 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,59 EUR
LANDFEIN Speisequark 40 % Fett 250 g
Bislang: 0,89 EUR
Jetzt: 0,69 EUR
LANDFEIN Speisequark Magerstufe 500 g
Bislang: 1,29 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
LANDFEIN Skyr Natur 500 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
MINUSL Laktosefreie H-Schlagsahne 200 g
Bislang: 1,15 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
