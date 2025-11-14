JPMORGAN stuft Allianz SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Neutral" belassen. Die Münchner hätten starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Er sieht den Konsens infolge der Prognoseerhöhung im niedrigen einstelligen Prozentbereich anziehen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 369,2EUR auf Tradegate (14. November 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



