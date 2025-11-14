    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    JPMORGAN stuft Allianz SE auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Neutral" belassen. Die Münchner hätten starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Er sieht den Konsens infolge der Prognoseerhöhung im niedrigen einstelligen Prozentbereich anziehen./rob/ag/mis

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Kamran M Hossain
    Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 360
    Kursziel alt: 360
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
