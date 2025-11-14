AKTIEN IM FOKUS
Alstom mit deutlichen Gewinnen
- Alstom-Aktienkurs steigt um 4,5 Prozent.
- Widerstand bei 23 Euro erfolgreich überwunden.
- Zuversichtliche Unternehmensausblicke von UBS.
PARIS (dpa-AFX Broker) - Der Aktienkurs von Alstom sind am Freitag im frühen Geschäft gestiegen. Der Wert kletterte um 4,5 Prozent. Damit überwand er den in den Vormonaten wiederholt erfolglos getesteten Widerstand um 23 Euro und nahm Kurs in Richtung der Jahreshochs aus dem März.
Die Experten der UBS verwiesen auf die zuversichtlichen Aussagen des Unternehmens im Rahmen der Telefonkonferenz nach den Zahlen zum ersten Halbjahr. Damit eröffne sich die Chance auf eine Anhebung des bestehenden Ausblicks zu einem späteren Zeitpunkt. Günstig sei auch die Entwicklung der Margen bei Auftragseingang und -bestand trotz Gegenwinds von der Währungsseite./mf/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 23,59 auf Tradegate (14. November 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um +14,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 10,90 Mrd..
Alstom zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,2358. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -15,25 %/+18,64 % bedeutet.