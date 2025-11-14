    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlstom AktievorwärtsNachrichten zu Alstom

    Alstom mit deutlichen Gewinnen

    • Alstom-Aktienkurs steigt um 4,5 Prozent.
    • Widerstand bei 23 Euro erfolgreich überwunden.
    • Zuversichtliche Unternehmensausblicke von UBS.
    PARIS (dpa-AFX Broker) - Der Aktienkurs von Alstom sind am Freitag im frühen Geschäft gestiegen. Der Wert kletterte um 4,5 Prozent. Damit überwand er den in den Vormonaten wiederholt erfolglos getesteten Widerstand um 23 Euro und nahm Kurs in Richtung der Jahreshochs aus dem März.

    Die Experten der UBS verwiesen auf die zuversichtlichen Aussagen des Unternehmens im Rahmen der Telefonkonferenz nach den Zahlen zum ersten Halbjahr. Damit eröffne sich die Chance auf eine Anhebung des bestehenden Ausblicks zu einem späteren Zeitpunkt. Günstig sei auch die Entwicklung der Margen bei Auftragseingang und -bestand trotz Gegenwinds von der Währungsseite./mf/mis

    Alstom

    +1,72 %
    +14,80 %
    +8,82 %
    +11,86 %
    +22,27 %
    +17,31 %
    -25,89 %
    +10,52 %
    +10,67 %
    ISIN:FR0010220475WKN:A0F7BK

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie

    Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 23,59 auf Tradegate (14. November 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um +14,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 10,90 Mrd..

    Alstom zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,2358. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -15,25 %/+18,64 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
