Alstom mit deutlichen Gewinnen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 23,59 auf Tradegate (14. November 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um +14,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 10,90 Mrd..

Alstom zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,2358. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -15,25 %/+18,64 % bedeutet.