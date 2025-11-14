    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Siemens-Energy-Chef

    Gaskraftwerke-Bau in Deutschland wird 'Fotofinish'

    Für Sie zusammengefasst
    • Gaskraftwerke-Bau wird laut Siemens-Energy schwierig.
    • Lange Lieferzeiten für Gasturbinen: vier Jahre.
    • 2026 Ausschreibung für 8 Gigawatt geplant.
    Siemens-Energy-Chef - Gaskraftwerke-Bau in Deutschland wird 'Fotofinish'
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Der von der Bundesregierung geplante Bau neuer Gaskraftwerke wird nach Einschätzung von Siemens-Energy -Chef Christian Bruch ein "Fotofinish". Grund sind lange Lieferzeiten. Bei großen Gasturbinen seien es derzeit vier Jahre, sagte der Manager. Und es sehe nicht so aus, als würden sich die Lieferzeiten in den nächsten 18 Monaten entspannen. Deswegen müsse man "jetzt loslegen" und Anfang 2026 in den Vergabeprozess kommen.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am Donnerstag gesagt, dass 2026 Gaskraftwerke für acht Gigawatt ausgeschrieben werden sollen. Diese sollen bis 2031 in Betrieb gehen. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist eigentlich die Rede vom Bau von bis zu 20 Gigawatt an Gaskraftwerksleistung bis 2030.

    Die Gaskraftwerke sollen als Backups einspringen, wenn der Strombedarf durch erneuerbare Energien nicht zu decken ist, weil keine Sonne scheint und kein Wind weht. Aus der Kohleverstromung will Deutschland schrittweise bis 2038 aussteigen, damit geht viel sogenannte gesicherte Leistung verloren./ruc/DP/nas

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
