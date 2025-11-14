DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Richemont auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 170 Franken auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane am Freitag. Treiber sei das Geschäft mit Schmuck, Uhren, Mode und Accessoires gewesen./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 174,9EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 07:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 170
Kursziel alt: 170
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
