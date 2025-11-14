    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIE Financiere Richemont AktievorwärtsNachrichten zu CIE Financiere Richemont
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Richemont auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 170 Franken auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane am Freitag. Treiber sei das Geschäft mit Schmuck, Uhren, Mode und Accessoires gewesen./la/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:15 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 174,9EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 07:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Adam Cochrane
    Analysiertes Unternehmen: Richemont
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 170
    Kursziel alt: 170
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Richemont auf 'Hold' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 170 Franken auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane am Freitag. Treiber …