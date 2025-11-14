    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    Wall Street: 2 Gründe für den Abverkauf - warum es gefährlich wird!

    Der zweite Grund des Abverkaufs der Wall Street dürfte aber noch schwerwiegender sein

    Die Wall Street hat gestern aus vorwiegend zwei Gründen den schlechtesten Tag seit gut einem Monat erlebt: erstens die Unsicherheit darüber, wie es nach dem government shutdown um die US-Wirtschaft steht - und ob die Fed wirklich die Zinsen weiter senkt ohne jede Datenbasis. Der zweite Grund des Abverkaufs der Wall Street dürfte aber noch schwerwiegender sein: es ist der Zweifel an der KI-Datencenter-Wundergeschichte (vor allem KI-Aktien gestern unter Druck). Dieser Zweifel zeigt sich in rasant steigenden Preisen für Credit Default Swaps (CDS; Kreditausfallversicherungen). Genau das ist in der Finanzkrise 1.0 - der US-Immobilienpreise - passiert: die Preise stiegen für deise Versicherungen massiv an damals, weil die Hauspreise fielen und damit die Kredit-Sicherheit (collateral) für Banken immer schlechter wurde. Was damals die Immobilien, das ist jetzt KI: der Zweifel an der hinterlegten Sicherheit wächst, sichtbar in der steigenden Preisen für Kreditausfallversicherungen. Wie haben die wenigen Spekulanten wie Michael Burry in der Finanzkrise 1.0 Geld verdient? Indem sie auf steigende Preise für CDS wetteten. Aus dem collateral crunch kann schnell ein credit crunch werden..

    Hinweise aus Video:

    2. Oracle, Palantir, CoreWeave, Nvidia und Co: Alarmsignale

    3. Druck im 12 Billionen US-Bankensystem – Banken rufen nach der Fed

     

    Das Video "Wall Street: 2 Gründe für den Abverkauf - warum es gefährlich wird!" sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
