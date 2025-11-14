Wall Street: 2 Gründe für den Abverkauf - warum es gefährlich wird!

Die Wall Street hat gestern aus vorwiegend zwei Gründen den schlechtesten Tag seit gut einem Monat erlebt: erstens die Unsicherheit darüber, wie es nach dem government shutdown um die US-Wirtschaft steht - und ob die Fed wirklich die Zinsen weiter senkt ohne jede Datenbasis. Der zweite Grund des Abverkaufs der Wall Street dürfte aber noch schwerwiegender sein: es ist der Zweifel an der KI-Datencenter-Wundergeschichte (vor allem KI-Aktien gestern unter Druck). Dieser Zweifel zeigt sich in rasant steigenden Preisen für Credit Default Swaps (CDS; Kreditausfallversicherungen). Genau das ist in der Finanzkrise 1.0 - der US-Immobilienpreise - passiert: die Preise stiegen für deise Versicherungen massiv an damals, weil die Hauspreise fielen und damit die Kredit-Sicherheit (collateral) für Banken immer schlechter wurde. Was damals die Immobilien, das ist jetzt KI: der Zweifel an der hinterlegten Sicherheit wächst, sichtbar in der steigenden Preisen für Kreditausfallversicherungen. Wie haben die wenigen Spekulanten wie Michael Burry in der Finanzkrise 1.0 Geld verdient? Indem sie auf steigende Preise für CDS wetteten. Aus dem collateral crunch kann schnell ein credit crunch werden..



2. Oracle, Palantir, CoreWeave, Nvidia und Co: Alarmsignale

3. Druck im 12 Billionen US-Bankensystem – Banken rufen nach der Fed

