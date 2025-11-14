    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Bundeshaushalt 2026

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weiterer Baustein zur Stabilisierung des Luftverkehrs beschlossen - Haushaltsausschuss stellt die Fortführung der Übernahme der Flugsicherungskosten für Regionalflughäfen sicher

    Berlin (ots) - In der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses wurde in der
    vergangenen Nacht die Übernahme der Flugsicherungskosten für kleinere Flughäfen
    in Höhe von 50 Millionen Euro für das Jahr 2026 bestätigt. "Damit haben binnen
    weniger Stunden zwei zentrale Gremien - der Koalitionsausschuss und der
    Haushaltsausschuss - wegweisende Entscheidungen zur Stabilisierung des
    Luftverkehrs getroffen", erklärt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.

    Die Flugsicherung an kleineren Flugplätzen wird - anders als an den großen
    Verkehrsflughäfen - nicht durch die Deutsche Flugsicherung (DFS) durchgeführt.
    Diese hoheitliche Aufgabe muss in Deutschland von den Regionalflughäfen
    eigenständig organisiert und finanziert werden. Ohne die Fortführung der
    Kostenübernahme durch den Bund wäre es zu einer Verzerrung des europäischen
    Wettbewerbs gekommen.

    Entlastungspaket für den Luftverkehr - wegweisend, aber nicht ausreichend

    Bereits am Abend hatte der Koalitionsausschuss Maßnahmen zur Absicherung des
    Flughafenstandortes Deutschland und zur Stärkung des Luftverkehrs beschlossen.

    Dies kommentiert ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel wie folgt: "Erstmals seit
    Jahren wird der Teufelskreis aus stetig steigenden Steuern, Gebühren und
    regulatorischen Anforderungen durchbrochen. Mit der Rücknahme der letzten
    Luftverkehrsteuererhöhung zum 1. Juli 2026 sowie einem umfassenden
    Maßnahmenpaket werden die im internationalen Vergleich viel zu hohen
    Standortkosten von über 4 Milliarden Euro zumindest teilweise begrenzt."

    Weiter führt Beisel aus: "Die Flughäfen verbinden damit die Hoffnung, dass die
    Verlagerung von Flugzeugen und die Aufgabe von Strecken endlich zum Stillstand
    kommen. Die beschlossene Entlastung ist ein erster, richtiger Schritt. Folgen
    weitere Maßnahmen, kann dies den Beginn einer echten Trendwende markieren und
    dem Luftverkehrsstandort Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit zurückgeben."

    Pressekontakt:

    Sabine Herling
    Leiterin Verbandskommunikation und Koordination Facharbeit
    Tel.: +49 30 310118-22
    Mobil: +49 176 10628298
    mailto:herling@adv.aero

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44169/6158181
    OTS: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Bundeshaushalt 2026 Weiterer Baustein zur Stabilisierung des Luftverkehrs beschlossen - Haushaltsausschuss stellt die Fortführung der Übernahme der Flugsicherungskosten für Regionalflughäfen sicher In der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses wurde in der vergangenen Nacht die Übernahme der Flugsicherungskosten für kleinere Flughäfen in Höhe von 50 Millionen Euro für das Jahr 2026 bestätigt. "Damit haben binnen weniger Stunden zwei …