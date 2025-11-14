Weiterer Baustein zur Stabilisierung des Luftverkehrs beschlossen - Haushaltsausschuss stellt die Fortführung der Übernahme der Flugsicherungskosten für Regionalflughäfen sicher

Berlin (ots) - In der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses wurde in der

vergangenen Nacht die Übernahme der Flugsicherungskosten für kleinere Flughäfen

in Höhe von 50 Millionen Euro für das Jahr 2026 bestätigt. "Damit haben binnen

weniger Stunden zwei zentrale Gremien - der Koalitionsausschuss und der

Haushaltsausschuss - wegweisende Entscheidungen zur Stabilisierung des

Luftverkehrs getroffen", erklärt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.



Die Flugsicherung an kleineren Flugplätzen wird - anders als an den großen

Verkehrsflughäfen - nicht durch die Deutsche Flugsicherung (DFS) durchgeführt.

Diese hoheitliche Aufgabe muss in Deutschland von den Regionalflughäfen

eigenständig organisiert und finanziert werden. Ohne die Fortführung der

Kostenübernahme durch den Bund wäre es zu einer Verzerrung des europäischen

Wettbewerbs gekommen.





Entlastungspaket für den Luftverkehr - wegweisend, aber nicht ausreichend



Bereits am Abend hatte der Koalitionsausschuss Maßnahmen zur Absicherung des

Flughafenstandortes Deutschland und zur Stärkung des Luftverkehrs beschlossen.



Dies kommentiert ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel wie folgt: "Erstmals seit

Jahren wird der Teufelskreis aus stetig steigenden Steuern, Gebühren und

regulatorischen Anforderungen durchbrochen. Mit der Rücknahme der letzten

Luftverkehrsteuererhöhung zum 1. Juli 2026 sowie einem umfassenden

Maßnahmenpaket werden die im internationalen Vergleich viel zu hohen

Standortkosten von über 4 Milliarden Euro zumindest teilweise begrenzt."



Weiter führt Beisel aus: "Die Flughäfen verbinden damit die Hoffnung, dass die

Verlagerung von Flugzeugen und die Aufgabe von Strecken endlich zum Stillstand

kommen. Die beschlossene Entlastung ist ein erster, richtiger Schritt. Folgen

weitere Maßnahmen, kann dies den Beginn einer echten Trendwende markieren und

dem Luftverkehrsstandort Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit zurückgeben."



