    SAP - Aktie im Rampenlicht - 14.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die SAP Aktie bisher Verluste von -2,83 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

    SAP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Sie fällt um -2,83 % auf 211,00. Die Talfahrt der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,64 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 211,00, mit einem Minus von -2,83 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SAP Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -10,67 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,62 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -9,48 %.

    SAP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,73 %
    1 Monat -7,62 %
    3 Monate -10,67 %
    1 Jahr -2,06 %

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 258,85 Mrd. € wert.

    SAP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    -2,79 %
    -2,73 %
    -7,62 %
    -10,67 %
    -2,06 %
    +101,90 %
    +106,63 %
    +195,88 %
    +1.319.275,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460



