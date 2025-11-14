BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen fürs erste Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 190 Franken auf "Outperform" belassen. Der Uhren- und Schmuckhersteller haben die Markterwartungen in den Schatten gestellt, schrieb Luca Solca am Freitag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,49 % und einem Kurs von 187,9EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 190
Kursziel alt: 190
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 190
Kursziel alt: 190
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte