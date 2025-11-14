BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen fürs erste Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 190 Franken auf "Outperform" belassen. Der Uhren- und Schmuckhersteller haben die Markterwartungen in den Schatten gestellt, schrieb Luca Solca am Freitag./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,49 % und einem Kurs von 187,9EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 190,00 CHF , was eine Steigerung von +11,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer