    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIE Financiere Richemont AktievorwärtsNachrichten zu CIE Financiere Richemont
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen fürs erste Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 190 Franken auf "Outperform" belassen. Der Uhren- und Schmuckhersteller haben die Markterwartungen in den Schatten gestellt, schrieb Luca Solca am Freitag./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,49 % und einem Kurs von 187,9EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Richemont
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 190
    Kursziel alt: 190
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 190,00CHF, was eine Steigerung von +11,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen fürs erste Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 190 Franken auf "Outperform" belassen. Der Uhren- und Schmuckhersteller haben die Markterwartungen in den Schatten …