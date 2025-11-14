Industriestrompreis große Hilfe für Unternehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat die Einigung zu einem Industriestrompreis als große Hilfe bezeichnet - auch wenn weiter Fragen offen blieben. Der Industriestrompreis helfe energieintensiven Unternehmen, international wettbewerbsfähig zu bleiben, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des BDI, Holger Lösch, zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses.

"Jetzt kommt es jedoch darauf an, dass die EU der Bundesregierung ausreichend Spielraum in der Ausgestaltung des Industriestrompreises lässt, damit dieser für eine möglichst große Zahl energieintensiver Unternehmen auch tatsächlich die Kosten senkt", sagte Lösch. Gleichzeitig sollten weitere Unternehmen Zugang zur Strompreiskompensation bekommen.