Verdi verlangt weitere Entlastungen für Luftverkehr
- Verdi fordert Ticketsteuer-Absenkung für Airlines.
- Europäische Airlines benachteiligt gegenüber Drittstaaten.
- Bundesregierung soll Wettbewerbsverzerrungen abbauen.
BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi verlangt zusätzlich zur Absenkung der Ticketsteuer weitere Entlastungen für den europäischen Luftverkehr. Die heimischen Airlines, Flughäfen und Beschäftigten würden gegenüber Drittstaaten-Airlines systematisch benachteiligt, kritisierte die Vize-Verdi-Chefin Christine Behle. Die europäischen Unternehmen müssten strengere Regeln befolgen, während die Konkurrenz die Vorgaben leicht umgehen könne.
Das betreffe sowohl Arbeitsstandards als auch zentrale Klimaschutzmaßnahmen wie das europäische Emissionshandelssystem: "Fairer Wettbewerb sieht anders aus", meinte Behle. Die Gewerkschafterin kritisierte insbesondere Open-Sky-Abkommen der EU, die beispielsweise Katar den Zugang zum europäischen Markt weit öffnen. Die Bundesregierung forderte sie auf, die Wettbewerbsverzerrungen konsequent abzubauen, Arbeits- und Sozialstandards zu schützen und den Klimaschutz fair zu gestalten./ceb/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 78,10 auf Tradegate (14. November 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +5,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,40 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7778EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -36,21 %/+14,83 % bedeutet.