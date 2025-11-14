BERNSTEIN RESEARCH stuft NATIONAL GRID auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid von 1240 auf 1300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für eine fortgesetzt gute Kursentwicklung sei es wichtig, den Wert des US-Geschäfts hervorzubringen, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 13,30EUR auf Tradegate (14. November 2025, 10:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Deepa Venkateswaran
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 12,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
