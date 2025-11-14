Diese Aktien sind auf der Einkaufsliste eines Milliardenfonds gelandet

Auch im zyklischen Bereich ging Tepper ungewöhnlich offensiv vor. Appaloosa baute eine Position von 9,25 Millionen Aktien bei American Airlines auf, deren Kurs um 13 US-Dollar stagniert und die zu den schwächeren Werten der Branche gehört. Parallel kaufte der Hedgefonds 4,3 Millionen Aktien des Reifenherstellers Goodyear, der in den vergangenen zwei Jahren etwa 40 Prozent an Wert eingebüßt hat, und hielt zum Quartalsende 5,1 Millionen Stück.

David Tepper hat im dritten Quartal sein Portfolio spürbar umgebaut. Laut den neuen 13-F-Unterlagen kaufte Appaloosa Management gleich mehrere Werte, die an der Wall Street zuletzt unter Druck standen. Besonders auffällig ist der massive Ausbau der Whirlpool-Position: Nach Zukäufen von rund 5,2 Millionen Aktien hält Appaloosa nun 5,5 Millionen Stück. Die Aktie, die seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent verloren hat und zuletzt ein neues 52-Wochen-Tief markierte, sprang nachbörslich um drei Prozent an.

Im Technologiesektor setzt Tepper stärker auf AMD und Nvidia. Appaloosa erwarb 950.000 neue AMD-Aktien und stockte die Nvidia-Beteiligung leicht auf 1,9 Millionen Stück auf. Gleichzeitig stieg der Fonds vollständig aus Intel aus und trennte sich von acht Millionen Aktien. Ebenfalls verkauft wurden Bestände von Oracle und KE Holdings.

Im Finanzsektor baute Appaloosa neue Positionen bei Fiserv, Truist Financial und KeyCorp auf. Die Käufe umfassten 925.000 Fiserv-Aktien, 1,39 Millionen Truist-Aktien und 2,02 Millionen KeyCorp-Aktien. Reduziert wurde dagegen die Beteiligung an UnitedHealth, die von 550.000 auf rund 203.500 Aktien sank. Auch Amazon wurde leicht reduziert: von 2,70 auf 2,50 Millionen Aktien.

Die größte Einzelposition bleibt Alibaba. Nach dem Verkauf von rund 600.000 Aktien hält Appaloosa nun 6,45 Millionen Stück im Wert von etwa einer Milliarde US-Dollar.

Tepper gilt als einer der erfolgreichsten konträren Investoren der Wall Street, und seine jüngsten Umschichtungen spiegeln genau diesen Ansatz wider: Rückzug aus hochbewerteten oder stagnierenden Positionen wie Intel, Amazon und UnitedHealth – und aggressive Käufe bei tief gefallenen zyklischen Werten, die von einer wirtschaftlichen Erholung profitieren könnten. Appaloosas offengelegtes Portfolio hat nun einen Umfang von rund sieben Milliarden US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



