Schwer verwertbare Papierfasern wieder nutzbar machen / Plattform für Rohstoffkreisläufe geht in den Testbetrieb

Osnabrück/München (ots) - Getränkepappbecher, Verpackungspapiere und Tapeten

gehören bisher nicht in die Altpapiertonne. Denn herkömmliche

Recycling-Nassprozesse können sie nicht auflösen. Mit Förderung der Deutschen

Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat ein Projektkonsortium sowohl ein innovatives

Trockenzerfaserungs-Verfahren als auch eine digitale Rohstoffplattform

entwickelt, die bislang ungenutzte Faserquellen erfasst und für den

Wiedereinsatz in der Industrie vorbereitet. Die DBU will damit einen Beitrag zur

Kreislaufwirtschaft und zum Klimaschutz leisten und förderte mit rund 640.000

Euro.



Erfolgsstory im Umweltschutz: Papierrecycling und Steigerung der Altpapierquote





Eine Erfolgsstory im Umweltschutz ist das Papierrecycling: Laut Umweltbundesamt(https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/altpapier#vom-papier-zum-altpapier) (UBA) setzte diePapierindustrie im Jahr 1990 knapp 49 Prozent Altpapier ein, 2015 bereits 74Prozent und im Jahr 2023 rund 83 Prozent. Diese Steigerung senkte den Holz-,Wasser- und Energieverbrauch pro Tonne Papier. Jedoch lässt sich die hoheAltpapiereinsatzquote laut UBA kaum noch erhöhen. Denn es gibt enormwiderstandsfähige Papier- und Kartonprodukte, die aufgrund ihrer Anforderungennassfest ausgerüstet oder stark beschichtet sind. Über den herkömmlichen Prozessder Nasszerfaserung lassen sie sich entweder nicht auflösen oder nur mit Hilfeeines hohen Energie- und Chemikalieneinsatzes. Ein Forschungskonsortium wolltesich damit nicht zufriedengeben. Mit DBU-Förderung entwickelte es ein ganz neuesVerfahren, mit dem die Wiederverwertung schwer zerfaserbarer Papiere möglichgemacht wird: die Trockenzerfaserung. "Das Vorhaben zeigt, dass sich mitinnovativer Technologie selbst komplizierte Materialien effizient verarbeitenlassen - und das mit deutlichen Einsparungen bei klimaschädlichenKohlendioxid(CO2)-Emissionen und beim Ressourcenverbrauch", sagtDBU-Generalsekretär Alexander Bonde .Verlust von zwei Millionen Tonnen SekundärfasernBisher gehörten zum Ausschuss im Zuge des Papierrecyclings etwaFlaschen-Etiketten, Futtermittelsäcke, Dekorpapier und Zellhandtücher. "Sie allehaben die Anforderung, dass sie bei Nässe und Feuchtigkeit stabil bleibenmüssen", sagt Projektleiter Dr. Tilo Gailat , Geschäftsführer der Firmahttps://fiber-rec.com/ mit Sitz in München. Das macht ihm zufolge ein Auflösendurch nasse Zersetzungsverfahren kaum möglich. Gailat: "Dadurch haben wir im