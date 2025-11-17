Oppenheimer vor den Nvidia-Zahlen bullish

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Oppenheimer sieht Nvidia vor den anstehenden Quartalszahlen in einer starken Position und erwartet, dass der KI-getriebene Aufwärtstrend weiter anhält.

    • Oppenheimer bullish: Nvidia bleibt stark positioniert.
    • Kursziel angehoben: von 225 auf 265 US-Dollar.
    • KI-Nachfrage treibt Umsatzwachstum in neuen Bereichen.
    Kurz vor der mit Spannung erwarteten Vorlage der Quartalszahlen von Nvidia zeigt sich Oppenheimer äußerst bullish: Die Investmentbank bestätigte ihr "Outperform"-Rating für den Halbleiterkonzern und hob das Kursziel deutlich von 225 auf 265 US-Dollar an.

    Analyst Rick Schafer zählt laut Tipranks.com zu den erfolgreichsten Marktbeobachtern an der Wall Street. Mit einer Trefferquote von 74 Prozent und einem durchschnittlichen Return von 28 Prozent rangiert er auf Platz acht von mehr als 10.000 erfassten Analysten.

    Oppenheimer erwartet überdurchschnittliche Quartalszahlen

    In seiner Analyse betont Schafer die radikale Transformation des Unternehmens: Nvidia sei längst kein reiner Anbieter von Grafikchips mehr, sondern habe sich zu einem führenden Full-Stack-Anbieter für KI-Lösungen entwickelt. "Wir sehen mehrere strukturelle Rückenwinde, die ein dauerhaft überdurchschnittliches Umsatzwachstum in High-Performance-Gaming, Datacenter/KI und autonomen Fahrsystemen antreiben", schreibt Schafer.

    Sein neues Kursziel kommt nur wenige Tage vor Nvidias Bericht zum dritten Geschäftsquartal, der nach Handelsschluss am Mittwoch veröffentlicht wird. Der Analyst geht davon aus, dass Nvidia sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn erneut über den Konsensschätzungen liegen dürfte – und das nicht nur für das abgelaufene, sondern auch für das laufende Quartal.

     

    Blackwell Ultra und die "unersättliche" Nachfrage der Hyperscaler

    Als zentrale Wachstumstreiber nennt Schafer Nvidias neue Blackwell-Ultra-Architektur sowie die weiterhin explosive Nachfrage großer Cloudanbieter nach KI-Technologien. "Die KI-Nachfrage der Hyperscaler ist unersättlich", so Schafer. Zudem sieht er die zuletzt präsentierte Roadmap als weiteren Katalysator für die Aktie.

    Beim GTC-Event in Washington D.C. habe Nvidia-CEO Jensen Huang die Erwartungen noch einmal verschoben: Der Konzern rechnet demnach mit kumulierten Umsätzen aus den Blackwell- und Rubin-Generationen in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar bis Ende 2026, wovon 350 Milliarden noch ausstehen. "Exponentielle Wachstumstreiber wie Reasoning-Modelle und Agentic AI schaffen einen Beschleunigungseffekt bei der Einführung", schreibt Schafer. "Nvidia bleibt am besten positioniert, um im Zeitalter der KI zu gewinnen."

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



