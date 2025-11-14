Allianz profitieren von guten Zahlen und Anhebung der Prognose

Der Allianz-Vorstand hatte am Vorabend das Ziel für den operativen Gewinn in diesem Jahr auf 17 bis 17,5 Milliarden Euro angehoben. Wie andere Versicherer profitierte die Allianz im Sommer von ungewöhnlich geringen Katastrophenschäden.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Allianz haben am Freitag nach Geschäftszahlen zu den wenigen Gewinnern im schwachen Dax gehört. Mit einem Plus von 2,7 Prozent auf 372,90 Euro kletterte der Kurs in Richtung Jahreshoch von Mitte August.

Analysten lobten den Zwischenbericht der Münchener. Thorsten Wenzel von der DZ Bank sagte, die Allianz habe "ein ausgezeichnetes Ergebnis berichtet". Die Ergebnisse seien stark, schrieb Kamran Hossain von JPMorgan. Er nimmt an, dass die Zielsetzung für den operativen Gewinn in diesem Jahr es der Allianz weiterhin gestattet, mit Blick auf das Jahresende etwas vorsichtig zu sein.

Seit Jahresbeginn haben die Allianz-Papiere ein Viertel dazugewonnen. Für den Dax beläuft sich das Plus in dieser Zeit auf fast ein Fünftel. Charttechnisch ist das Bild für die Aktien in Ordnung. Das Rekordhoch von 396,61 Euro aus dem Jahr 2000 bleibt das nächste Ziel, auch wenn sich der Weg bis dorthin noch ziehen kann./ajx/ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 372,7 auf Tradegate (14. November 2025, 11:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +5,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,22 %. Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 141,80 Mrd.. Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 358,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -11,49 %/+17,37 % bedeutet.



