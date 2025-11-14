    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CANCOM auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gut, aber nicht gut genug, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen des IT-Dienstleisters. Allerdings sei der operative Gewinn (Ebitda) in erheblichem Maß von Restrukturierungsaufwendungen belastet worden. Ansonsten wäre der Rückgang deutlich weniger stark gewesen./mf/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,63 % und einem Kurs von 26,25EUR auf Tradegate (14. November 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Lars Vom-Cleff
    Analysiertes Unternehmen: CANCOM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 32
    Kursziel alt: 35
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


