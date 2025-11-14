DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 10,40 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Immobilienunternehmens sei im dritten Quartal stark gewesen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht. Kostensenkungen und Effizienzmaßnahmen hätten dazu beigetragen./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 7,35EUR auf Tradegate (14. November 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.



