    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Positiv'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach den neuen Mittelfristzielen von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray sieht laut seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nun gut 15 Prozent Spielraum für den operativen Ergebniskonsens für das Geschäftsjahr 2028./rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 111,0EUR auf Tradegate (14. November 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.




