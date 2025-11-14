Hype-Aktie
Mach es wie Burry: Lohnt sich ein Palantir-Short?
Das Markt-Orakel Michael Burry hat es vorgemacht und Nvidia und Palantir geshortet. Sollte man sich ihm anschließen?
- Michael Burry shortet Palantir, setzt auf KI-Korrektur.
- Palantir-Kurs unter 172 USD, kritische Widerstandsmarke.
- Hohe Bewertung (KGV 430), Markt zweifelt an KI-Zukunft.
- Report: Platzt die Alles‑Blase?
So langsam scheint dem KI-Trade die Luft auszugehen. Nach einer Jahresend-Rallye für Tech-Werte sieht es derzeit jedenfalls nicht aus.
Große Aufmerksamkeit hat Michael Burry erregt, mit seiner neuerlichen Short-Wette. Bekannt wurde der Investor, als er 2008 gegen den US-Immoblilienmarkt setzte und damit goldrichtig lag. Jetzt scheint er wieder All-In zu gehen und stellt sich gegen niemand geringeren als Palantir. Ist das Vermessen?
Da er jetzt auch noch seinen Fonds geschlossen hat mehren sich die Anzeichen, dass er vermutlich All-In gegangen ist, genauso wie 2008. Burry rechnet also mit einem Platzen der KI-Blase.
Schauen wir uns seinen Kontrakt genauer an: Der bekannte Investor setzt rund 9,2 Millionen Dollar auf eine Short-Wette gegen Palantir. Das sind 50.000 Verkaufsoptionen, die jeweils aus 100 Kontrakten bestehen und ihn 1,84 Dollar pro Stück kosteten, wie er auf X erklärte.
Mit diesen Optionen kann er fünf Millionen Palantir-Aktien im Jahr 2027 zu einem Preis von 50 US-Dollar verkaufen. Sollte der Kurs bis dahin unter diesen Wert fallen, würde Burry erhebliche Gewinne einstreichen. Und damit rechnet er offenkundig.
Momentan bewegt sich der Kurs von Palantir bei rund 167 US-Dollar. Die Aktie bewegt sich damit gut 18 Prozent unter ihrem All-Time-High. Wenn eine Aktie um die 20 Prozent fällt, dann spricht man davon, dass sie bearish bewertet wird.
Die Marke von 172 US-Dollar war entscheidend. Sie bildet laut Experten einen unteren Widerstand. Fällt der Kurs unter diese Marke, so wie am Freitag im vorbörslichem Handel, liegt der nächste Widerstand bei 163 US-Dollar und dann bei 120 US-Dollar.
Die nächsten Handelssitzungen sind also überaus entscheidend. Problem: Die über ihre Fundamentaldaten gehypte Aktie von Palantir hat bis jetzt ein starkes Momentum gehabt, das Sentiment hat sie über alle Maßstäbe getragen, so dass sie bei einem KGV von 430 derzeit gehandelt wird. Daher ist auch Vorsicht geboten.
Da der Markt aber derzeit an der KI-Story zweifelt, fehlt es der Aktie an diesem Rückenwind. Entscheidend ist der nach unten gebrochene Widerstand von 172 US-Dollar. Das dürfte zunächst für weitere Abwärtbewegungen sorgen.
Ob Burrys Position sich bereits im Plus befindet, lässt sich schwer ermitteln, da wir nichts über Strike und genaue Laufzeit der Puts wissen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion