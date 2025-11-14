DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Sixt-Staemme auf 'Positiv'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sixt von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des Autoverleihers für das dritte Quartal sei zwar solide gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings seien seine Erwartungen knapp verfehlt worden. Er sieht gewisse Risiken im vierten Quartal und spricht von vorsichtigen Margensignalen./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 71,35EUR auf Tradegate (14. November 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.



