    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology

    AKTIE IM FOKUS

    273 Aufrufe 273 0 Kommentare 0 Kommentare

    SMA Solar wieder stark gefragt nach Kaufempfehlung

    Für Sie zusammengefasst
    • SMA Solar-Aktien steigen nach Kaufempfehlung um 5,7%
    • Analyst sieht starke Nachfrage im Großanlagensegment
    • Kursziel von 40 Euro mehr als verdoppelt, optimistisch
    AKTIE IM FOKUS - SMA Solar wieder stark gefragt nach Kaufempfehlung
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler haben die Aktien von SMA Solar am Freitag bis zu 5,7 Prozent auf 30,24 Euro zugelegt. Damit schafften es die Papiere des Solarspezialisten knapp über das Vortageshoch, das sie nach finalen Neunmonatszahlen zwischenzeitlich erreicht hatten.

    Analyst Guido Hoymann setzt mit seiner Kaufempfehlung auf anhaltend starke Nachfrage und Margen im Large-Scale-Bereich - also das Großanlagensegment der Nordhessen. Die Entwicklung im dritten Quartal sei hier enorm gut gewesen.

    SMA-Chef Jürgen Reinert hob tags zuvor, dass sich die strategische Ausrichtung auf wachstumsstarke Zukunftsfelder wie Photovoltaik-Kraftwerken auszahlt. Bei Heim- und Gewerbeanlagen ist die Nachfrage nämlich rückläufig.

    Hoymann hat sein Kursziel mit 40 Euro mehr als verdoppelt. Bei Erreichen würde auch die tiefe Kerbe im Kurschart nach einer Gewinnwarnung im Juni 2024 fast wieder ausgewetzt./ag



    SMA Solar Technology

    +6,58 %
    +2,23 %
    +27,06 %
    +36,79 %
    +166,61 %
    -46,48 %
    -38,98 %
    -32,95 %
    -42,53 %
    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 29,40 auf Tradegate (14. November 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +2,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,06 Mrd..

    SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -47,47 %/-27,77 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SMA Solar Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der SMA Solar Technology Aktie. Anleger sind gespalten: Einige sehen die Aktie als überverkauft und erwarten eine Erholung, während andere Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität und der hohen Verluste äußern. Technische Analysen deuten auf mögliche starke Kursbewegungen hin, insbesondere aufgrund der geringen Liquidität. Die allgemeine Marktstimmung im Solarsektor könnte jedoch unterstützend wirken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS SMA Solar wieder stark gefragt nach Kaufempfehlung Nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler haben die Aktien von SMA Solar am Freitag bis zu 5,7 Prozent auf 30,24 Euro zugelegt. Damit schafften es die Papiere des Solarspezialisten knapp über das Vortageshoch, das sie nach finalen …