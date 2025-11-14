AKTIE IM FOKUS
SMA Solar wieder stark gefragt nach Kaufempfehlung
- SMA Solar-Aktien steigen nach Kaufempfehlung um 5,7%
- Analyst sieht starke Nachfrage im Großanlagensegment
- Kursziel von 40 Euro mehr als verdoppelt, optimistisch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler haben die Aktien von SMA Solar am Freitag bis zu 5,7 Prozent auf 30,24 Euro zugelegt. Damit schafften es die Papiere des Solarspezialisten knapp über das Vortageshoch, das sie nach finalen Neunmonatszahlen zwischenzeitlich erreicht hatten.
Analyst Guido Hoymann setzt mit seiner Kaufempfehlung auf anhaltend starke Nachfrage und Margen im Large-Scale-Bereich - also das Großanlagensegment der Nordhessen. Die Entwicklung im dritten Quartal sei hier enorm gut gewesen.
SMA-Chef Jürgen Reinert hob tags zuvor, dass sich die strategische Ausrichtung auf wachstumsstarke Zukunftsfelder wie Photovoltaik-Kraftwerken auszahlt. Bei Heim- und Gewerbeanlagen ist die Nachfrage nämlich rückläufig.
Hoymann hat sein Kursziel mit 40 Euro mehr als verdoppelt. Bei Erreichen würde auch die tiefe Kerbe im Kurschart nach einer Gewinnwarnung im Juni 2024 fast wieder ausgewetzt./ag
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 29,40 auf Tradegate (14. November 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +2,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,06 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,06 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -47,47 %/-27,77 % bedeutet.
Ich musste an Dich denken, als ich heute Vormittag den Kurs sah. Es scheint sich genau das zu wiederholen, was ich seit mittlerweile über 5 Jahren wieder und wieder beobachte. Ich hatte es neulich mal so formuliert:
- Das Sentiment in dem Sektor hat sich deutlich verbessert. Andere Solarwerte sind auch (stark) gestiegen.
- Cidatel, einer der größten und aktivsten LV in der Aktie, deckt seit dem September Absturz kontinuierlich seine Position ein.
- Die Aktie ist generell scheinbar nicht sonderlich liquide. An den Tagen, an denen Citadel 0,1% gecovert hat, ist die Aktie 5% oder mehr gestiegen.
- Und dann die Chartsituation. Der Ausbruch über den starken Widerstand mit dem anschließenden Rücksetzer ist wie aus einem Charttechnik Lehrbuch. Ich weiß, dass nicht alle an Charttechnik glauben, aber hier dürften definitiv einige Momentumtrader in die Aktie gekommen sein.
Wie auch immer, der komplette Anstieg könnte morgen mit neuen Hiobsbotschaften pulverisiert werden.