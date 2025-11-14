DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Dürr auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Dürr nach Zahlen von 24 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Anlagenbauers sei im dritten Quartal zwar stark gewesen, schrieb Nikita Papaccio in dem am Freitag vorliegenden Resümee. Allerdings habe der Auftragseingang enttäuscht./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,97 % und einem Kurs von 19,84EUR auf Tradegate (14. November 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nikita Papaccio

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



