    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDuerr AktievorwärtsNachrichten zu Duerr
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Dürr auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Dürr nach Zahlen von 24 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Anlagenbauers sei im dritten Quartal zwar stark gewesen, schrieb Nikita Papaccio in dem am Freitag vorliegenden Resümee. Allerdings habe der Auftragseingang enttäuscht./mf/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,97 % und einem Kurs von 19,84EUR auf Tradegate (14. November 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Nikita Papaccio
    Analysiertes Unternehmen: Dürr
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 25
    Kursziel alt: 24
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,00, was eine Steigerung von +22,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Dürr auf 'Hold' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Dürr nach Zahlen von 24 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Anlagenbauers sei im dritten Quartal zwar stark gewesen, schrieb Nikita Papaccio in dem am …