Einkommen mit Aktien
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,28 %
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +20,09 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
Mitsubishi Soko bietet umfassende Logistiklösungen und ist in Japan führend. Es konkurriert mit Nippon Express und Yamato Holdings, wobei es durch innovative Technologien und ein starkes asiatisches Netzwerk hervorsticht.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Mitsubishi Soko nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Mitsubishi Soko gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,28 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+20,09 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,26 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Mitsubishi Soko verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,28 %.
Mit +3,28 % Dividendenrendite bietet Mitsubishi Soko ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +20,09 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Mitsubishi Soko für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,28 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,26.
Mitsubishi Soko weißt eine Marktkapitalisierung von 2,32 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,28 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Mitsubishi Soko Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,23 % verliert die Mitsubishi Soko Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|36,00
|+12,50 %
|+3,28 %
|2025
|32,00
|+33,33 %
|+3,06 %
|2024
|24,00
|+33,33 %
|+2,62 %
|2023
|18,00
|+12,50 %
|+2,76 %
|2022
|16,00
|+33,33 %
|+2,48 %
|2021
|12,00
|0,00 %
|+1,83 %
Warum Mitsubishi Soko für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,28 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +20,09 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,26
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Mitsubishi Soko Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,76 %
|1 Monat
|-1,64 %
|3 Monate
|-15,49 %
|1 Jahr
|-1,64 %
Informationen zur Mitsubishi Soko Aktie
Es gibt 379 Mio. Mitsubishi Soko Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,32 Mrd. € wert.
Mitsubishi Soko Aktie jetzt kaufen?
Ob die Mitsubishi Soko Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mitsubishi Soko Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.