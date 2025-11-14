Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,28 %

Mitsubishi Soko bietet umfassende Logistiklösungen und ist in Japan führend. Es konkurriert mit Nippon Express und Yamato Holdings, wobei es durch innovative Technologien und ein starkes asiatisches Netzwerk hervorsticht.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Mitsubishi Soko nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Mitsubishi Soko gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,28 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +20,09 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,26 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

