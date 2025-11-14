UBS stuft Richemont auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen mit einem Kursziel von 176 Franken auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal im Geschäftsjahr des Luxuswarenanbieters sei von starken Umsätzen geprägt gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag in ihrer Schnelleinschätzung. Der operative Gewinn (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,25 % und einem Kurs von 185,7EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 176

Kursziel alt: 176

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 176,00 CHF , was eine Steigerung von +2,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer