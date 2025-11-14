UBS stuft Richemont auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen mit einem Kursziel von 176 Franken auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal im Geschäftsjahr des Luxuswarenanbieters sei von starken Umsätzen geprägt gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag in ihrer Schnelleinschätzung. Der operative Gewinn (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,25 % und einem Kurs von 185,7EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 176
Kursziel alt: 176
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
