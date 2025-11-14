Rheinmetall Aktie leidet unter Verkäufen - 14.11.2025

Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.679,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,30 % nachgegeben, was einem Verlust von -75,50 € entspricht. Der Kursrückgang der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,30 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Rheinmetall-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,91 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,26 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine positive Entwicklung von +178,29 % erlebt.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat -8,26 % 3 Monate +6,91 % 1 Jahr +201,99 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung der Rheinmetall Aktie, die von einigen als überbewertet angesehen wird, während andere auf die positiven Wachstumsaussichten hinweisen. Die geopolitische Lage und aktuelle Aufträge, wie die Fregatte 126, beeinflussen die Kursentwicklung und sorgen für unterschiedliche Meinungen über die zukünftige Richtung der Aktie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,92 Mrd. € wert.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.