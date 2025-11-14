    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Umsatzspitzenreiter

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 14.11.25

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 14.11.25
    Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 14.11.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-1,20 %) genz vorne. Gefolgt von NASDAQ 100 (-0,59 %), Tesla (-2,49 %), EURO STOXX 50 Price Index (-0,80 %), Alphabet A (-0,50 %).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.444,30€
    Basispreis
    15,92
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.360,00€
    Basispreis
    15,94
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance VK09NT Long 6,74 714,75 Tsd.
    DAX Performance NB19EV Long 19,33 285,84 Tsd.
    Alphabet A HS2ZB0 Long 1,71 110,72 Tsd.
    Ether Future VK085J Long 98,86 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    NASDAQ 100 PC2H6S Long 9,32 335,55 Tsd.
    NASDAQ 100 PC4SN9 Long 6,37 154,32 Tsd.
    Eli Lilly SU92Y7 Long 8,18 54,46 Tsd.
    Bayer AG SU28B5 Long 3,87 42,00 Tsd.
    DAX Performance DY2H7J Short 10,88 37,32 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Select Infrastructure - Nordics
    Sonstige
    		A4AQH7 1,25 Mio.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Bonus Garantie
    		PC99PT 116,02 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Bonus Garantie
    		PC99UY 83,15 Tsd.
    EUR/USD (Euro / US Dollar)
    Classic
    		VK622Y 81,00 Tsd.
    Schneider Electric SE
    Classic
    		DQ0B5C 65,84 Tsd.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 14.11.25 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 14.11.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.