Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 14.11.25

In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 14.11.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-1,20 %) genz vorne. Gefolgt von NASDAQ 100 (-0,59 %), Tesla (-2,49 %), EURO STOXX 50 Price Index (-0,80 %), Alphabet A (-0,50 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|VK09NT
|Long
|6,74
|714,75 Tsd.
|DAX Performance
|NB19EV
|Long
|19,33
|285,84 Tsd.
|Alphabet A
|HS2ZB0
|Long
|1,71
|110,72 Tsd.
|Ether Future
|VK085J
|Long
|98,86 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|NASDAQ 100
|PC2H6S
|Long
|9,32
|335,55 Tsd.
|NASDAQ 100
|PC4SN9
|Long
|6,37
|154,32 Tsd.
|Eli Lilly
|SU92Y7
|Long
|8,18
|54,46 Tsd.
|Bayer AG
|SU28B5
|Long
|3,87
|42,00 Tsd.
|DAX Performance
|DY2H7J
|Short
|10,88
|37,32 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Select Infrastructure - Nordics
|
Sonstige
|A4AQH7
|1,25 Mio.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|PC99PT
|116,02 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|PC99UY
|83,15 Tsd.
|EUR/USD (Euro / US Dollar)
|
Classic
|VK622Y
|81,00 Tsd.
|Schneider Electric SE
|
Classic
|DQ0B5C
|65,84 Tsd.
