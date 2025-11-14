    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSecunet Security Networks AktievorwärtsNachrichten zu Secunet Security Networks

    AKTIEN IM FOKUS

    IT-Dienstleister gefragt - Gute Zahlen von Bechtle und Nagarro

    • Bechtle-Aktien steigen nach starkem Quartal um 14,9%.
    • Nagarro führt SDax mit 25% Kursplus an, bleibt aber hinten.
    • Positive Impulse aus öffentlicher Hand für Geschäftswachstum.
    AKTIEN IM FOKUS - IT-Dienstleister gefragt - Gute Zahlen von Bechtle und Nagarro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien deutscher IT-Dienstleister sind am Freitag von erfreulichen Geschäftszahlen beflügelt worden. Dass Bechtle nach einem überraschend starken Quartal bis zum Jahresende noch eine Geschäftsbeschleunigung erwartet, bescherte dem MDax-Spitzenreiter gegen Mittag einen Kurssprung von 14,9 Prozent auf 40,06 Euro. Mit 40,84 Euro waren die Titel gleich zu Handelsbeginn so teuer gewesen wie seit Ende August nicht mehr.

    Konzernchef Thomas Olemotz setzt für den erhofften Endspurt wesentlich auf positive Impulse aus der öffentlichen Hand. Er betonte zwar, es sei noch nicht endgültig klar, ob das dritte Quartal eine Trendwende bedeute. Die starke Geschäftsentwicklung und die optimistischen Aussagen zum Schlussquartal dürften aber laut Jefferies-Analyst Martin Comtesse das Vertrauen der Anleger endgültig wiederherstellen. Den Aktien winke nun eine Jahresendrally. Bisher steht für 2025 ein Wertzuwachs von fast 29 Prozent zu Buche. Der Index der mittelgroßen deutschen Werte hat in diesem Zeitraum nur halb so viel gewonnen.

    Experte Christopher Tong von der Schweizer Großbank UBS wertete die bestätigten Jahresziele sowie die operative Dynamik im September und Oktober positiv. Das angestrebte operative Ergebnis (Ebit) sieht er im Rahmen der Konsensschätzungen. Einige Anleger könnten aber vorab konservativer gedacht haben.

    Im SDax führte Nagarro mit einem Kursplus von 25 Prozent auf 56,25 Euro die Gewinnerliste mit großem Abstand an. Vor einer Woche hatten die Aktien bei 43,12 Euro noch ein Rekordtief erreicht und sich anschließend lediglich etwas stabilisiert. Der Jahresverlust beträgt immer noch knapp 29 Prozent, was einen der hinteren Plätze im deutschen Nebenwerte-Index bedeutet.

    Die Münchener hätten ein wenig besser als erwartet abgeschnitten, hieß es aus dem Markt. Analyst Comtesse attestierte Nagarro ein weiteres positives Quartal, wobei die meisten Bereiche ein Wachstum verzeichnet hätten. Die Bestätigung des im August gesenkten Ausblick deutet für ihn auf weiteres Wachstum zum Jahresende hin.

    Das Management beschloss aktuell zudem, knapp 854.000 eigene Aktien einzuziehen. Auch sollen bis zu 450.000 Aktien für bis zu 20 Millionen Euro zurückgekauft werden. Das sind - nach der Kapitalherabsetzung - rund 3,48 Prozent des Grundkapitals. Der Aktienrückkauf soll voraussichtlich vom 24. November 2025 bis zum 28. Februar 2026 erfolgen.

    Die Zahlen von Bechtle und Nagarro gaben auch der Konkurrenz aus dem SDax etwas Aufwind. So konnten sich die Anleger bei Cancom über einen Kursanstieg um 4,8 Prozent freuen. Die Aktien von Secunet verteuerten sich um 2 Prozent auf 182,60 Euro. Damit knüpften sie an die Stabilisierung nach dem jüngsten Siebenmonatstief bei 167,40 Euro an. Beide Werte hatten zuletzt schon von den eigenen Quartalsberichten profitiert./gl/lew/stk

     

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,74 % und einem Kurs von 39,74 auf Tradegate (14. November 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +14,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 5,07 Mrd..

    Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +11,94 %/+21,89 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
