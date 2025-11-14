AKTIEN IM FOKUS
IT-Dienstleister gefragt - Gute Zahlen von Bechtle und Nagarro
- Bechtle-Aktien steigen nach starkem Quartal um 14,9%.
- Nagarro führt SDax mit 25% Kursplus an, bleibt aber hinten.
- Positive Impulse aus öffentlicher Hand für Geschäftswachstum.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien deutscher IT-Dienstleister sind am Freitag von erfreulichen Geschäftszahlen beflügelt worden. Dass Bechtle nach einem überraschend starken Quartal bis zum Jahresende noch eine Geschäftsbeschleunigung erwartet, bescherte dem MDax-Spitzenreiter gegen Mittag einen Kurssprung von 14,9 Prozent auf 40,06 Euro. Mit 40,84 Euro waren die Titel gleich zu Handelsbeginn so teuer gewesen wie seit Ende August nicht mehr.
Konzernchef Thomas Olemotz setzt für den erhofften Endspurt wesentlich auf positive Impulse aus der öffentlichen Hand. Er betonte zwar, es sei noch nicht endgültig klar, ob das dritte Quartal eine Trendwende bedeute. Die starke Geschäftsentwicklung und die optimistischen Aussagen zum Schlussquartal dürften aber laut Jefferies-Analyst Martin Comtesse das Vertrauen der Anleger endgültig wiederherstellen. Den Aktien winke nun eine Jahresendrally. Bisher steht für 2025 ein Wertzuwachs von fast 29 Prozent zu Buche. Der Index der mittelgroßen deutschen Werte hat in diesem Zeitraum nur halb so viel gewonnen.
Experte Christopher Tong von der Schweizer Großbank UBS wertete die bestätigten Jahresziele sowie die operative Dynamik im September und Oktober positiv. Das angestrebte operative Ergebnis (Ebit) sieht er im Rahmen der Konsensschätzungen. Einige Anleger könnten aber vorab konservativer gedacht haben.
Im SDax führte Nagarro mit einem Kursplus von 25 Prozent auf 56,25 Euro die Gewinnerliste mit großem Abstand an. Vor einer Woche hatten die Aktien bei 43,12 Euro noch ein Rekordtief erreicht und sich anschließend lediglich etwas stabilisiert. Der Jahresverlust beträgt immer noch knapp 29 Prozent, was einen der hinteren Plätze im deutschen Nebenwerte-Index bedeutet.
Die Münchener hätten ein wenig besser als erwartet abgeschnitten, hieß es aus dem Markt. Analyst Comtesse attestierte Nagarro ein weiteres positives Quartal, wobei die meisten Bereiche ein Wachstum verzeichnet hätten. Die Bestätigung des im August gesenkten Ausblick deutet für ihn auf weiteres Wachstum zum Jahresende hin.
Das Management beschloss aktuell zudem, knapp 854.000 eigene Aktien einzuziehen. Auch sollen bis zu 450.000 Aktien für bis zu 20 Millionen Euro zurückgekauft werden. Das sind - nach der Kapitalherabsetzung - rund 3,48 Prozent des Grundkapitals. Der Aktienrückkauf soll voraussichtlich vom 24. November 2025 bis zum 28. Februar 2026 erfolgen.
Die Zahlen von Bechtle und Nagarro gaben auch der Konkurrenz aus dem SDax etwas Aufwind. So konnten sich die Anleger bei Cancom über einen Kursanstieg um 4,8 Prozent freuen. Die Aktien von Secunet verteuerten sich um 2 Prozent auf 182,60 Euro. Damit knüpften sie an die Stabilisierung nach dem jüngsten Siebenmonatstief bei 167,40 Euro an. Beide Werte hatten zuletzt schon von den eigenen Quartalsberichten profitiert./gl/lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,74 % und einem Kurs von 39,74 auf Tradegate (14. November 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +14,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 5,07 Mrd..
Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +11,94 %/+21,89 % bedeutet.
[Essen, 30. September 2025] Unternehmen und Behörden mit hohen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen können künftig Künstliche Intelligenz (KI) schnell produktiv einsetzen – ohne langwierige Proof-of-Concepts, aber mit voller Rechtssicherheit. Dies ermöglicht eine Kooperation zwischen secunet, HPE und NVIDIA. Durch die Integration der Sicherheitskomponenten der SINA Cloud ist auch ein mandantenfähiger Betrieb möglich. Präsentiert wird die Lösung auf der Smart Country Convention in Berlin. secunet ist dort vom 30.9. bis zum 2.10. im hub27 an Stand 204 vertreten.
Grundlage der gemeinsamen Lösung ist HPE Private Cloud AI, ein schlüsselfertiges Komplettsystem für KI-Anwendungen, das von HPE und NVIDIA gemeinsam entwickelt wurde, um eine schnelle und einfache Bereitstellung von privaten KI-Anwendungen zu ermöglichen. Das Marktforschungsinstitut IDC hat HPE Private Cloud AI jüngst als „Leader“ in ihrer Analyse des Marktes für private KI-Systeme eingestuft. Das System wird vollintegriert und vorkonfiguriert geliefert und kann in kürzester Zeit in Betrieb genommen werden. HPE Private Cloud Al wurde mit dem Security Layer der SINA Cloud integriert. Zusätzlich bieten Automatisierung, Self-Services und Betriebsunterstützung durch sicherheitsüberprüftes Personal in Deutschland ein performantes Cloud-Erlebnis. Installiert wird die Air-gapped-Lösung entweder On-Premises beim Kunden oder in Colocation-Rechenzentren. So behalten Kunden die vollständige Kontrolle über sensible Daten.
„Gemeinsam mit zwei starken Akteuren im Bereich KI lösen wir eine Herausforderung, welche aktuell viele Verwaltungen und geheimschutzbetreute Unternehmen beschäftigt“, sagt Marc-Julian Siewert, CEO von secunet. „Diese Organisationen wollen KI-Anwendungen nutzen, setzten entsprechende Projekte auf, bleiben jedoch oft in der Proof-of-Concept-Phase stecken – und zwar nicht zuletzt aufgrund aufwändiger Compliance-Evaluierungen. Indem wir die Kompetenzen der drei Partnerunternehmen bündeln, können wir eine Lösung anbieten, die unsere Kunden innerhalb kürzester Zeit aus der Sackgasse führt. Die Kernkompetenz von secunet ist unsere jahrzehntelange Erfahrung in der IT-Hochsicherheit, und ich freue mich, dass wir sie in diese innovative Lösung einbringen können.“
KI-Projekte schneller in den Einsatz
Die KI-Lösung ist mandantenfähig, d. h. sie bietet eine strikte Trennung zwischen Einheiten wie Abteilungen, Teams oder Projekten. So bleiben sensible Daten jederzeit geschützt, und die KI kann ausschließlich auf die Inhalte zugreifen, die dafür vorgesehen sind. Compliance-Anforderungen, etwa auch im Hinblick auf IT-Grundschutz, werden erfüllt. Zudem ist die Plattform vollständig vorkonfiguriert und wird bereits mit Software und KI-Modellen geliefert, so dass die Kunden nicht bei Null anfangen müssen, sondern ab dem ersten Tag produktiv damit arbeiten können. Noch dazu ist sie flexibel skalierbar und passt sich veränderten Rahmenbedingungen problemlos an.
Verwaltungen können HPE Private Cloud mit integriertem Security Layer der SINA Cloud über bestehende HPE-Rahmenverträge erwerben. Dazugehörige Dienstleistungen werden von sicherheitsüberprüften HPE-Mitarbeitern aus Deutschland erbracht. Die Service-Leistungen umfassen Installation und Integration, operativen Support und auf Wunsch auch den Betrieb des kompletten Systems als Managed Service im Rechenzentrum des Kunden oder in einem Colocation-Rechenzentrum.
Mehr Informationen: https://www.secunet.com/loesungen/private-cloud-ai
secunet – Schutz für digitale Infrastrukturen
secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt – wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.
Über 1000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet und erzielte 2024 einen Umsatz von rund 406 Mio. Euro.
secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.
Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.
IT-Sicheheit gilt als Zukunftsmarkt und Secunet als sein führender Anbieter auf diesem Gebiet, trotzdem bleibt Secunet an der Börse hinter den Erwartungen zurück. Das liegt m. M. daran, dass das Thema IT-Sicherheit für viele Entscheidungsträger zu abstrakt ist und sich politisch oder unternehmerisch kaum „verkaufen“ lässt.
Eine neue Produktionsanlage, ein neuer Autobahnabschnitt oder mehr Sozialleistungen lassen sich öffentlichkeitswirksam inszenieren, Investitionen in Firewalls oder Verschlüsselungssysteme dagegen kaum.
Solange nichts passiert, wirkt ein hoher Mitteleinsatz überdimensioniert. Der Erfolgsfall von IT-Sicherheit ist nun mal „Nichts passiert“ - das ist ein schwer kommunizierbarer Mehrwert.
Kommt es doch zu Vorfällen, werden Ursachen bei Angreifern oder einzelnen (unvorsichtigen) Mitarbeitern gesucht. Strukturelle Unterinvestitionen werden selten hinterfragt.
Besonders im öffentlichen Sektor fehlt jeder Druck: Schäden durch IT-Pannen werden aus Steuergeldern gedeckt, ohne dass Verantwortliche Konsequenzen tragen müssen. (Und Datenlecks interessieren noch nicht mal diejenigen, die davon persönlich betroffen sind.) Solange IT-Sicherheit unsichtbar bleibt und niemand für Versäumnisse haftet, wird dieser Sektor in Deutschland weiterhin schwer ins Laufen kommen.
Fazit: Langfristig führt kein Weg an IT-Sicherheit vorbei, denn die Bedrohungslage verschärft sich kontinuierlich. Das verstehen jedoch zu wenige, die irgendwann einmal Zugriff auf das „Sondervermögen” erhalten. Kurzfristig bleibt der Sektor für Investoren eine Herausforderung, solange Nutzen und Rechenschaftspflichten so unsichtbar bleiben wie bisher. Und daran hat Secunet eine Teilschuld.
Gruss,
Weinberg