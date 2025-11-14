Dax-Konzerne machen in Summe mehr Gewinn

Demnach steigerten die Dax -Konzerne ihren Gewinn vor Zinsen und Steuern um 3,1 Prozent auf insgesamt 37,4 Milliarden Euro. Zugleich stagnierte der Gesamtumsatz bei rund 432 Milliarden Euro (minus 0,4 Prozent).

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gewinnplus in der Krise: Deutschlands größte Börsenkonzerne haben im dritten Quartal in Summe operativ mehr verdient. Während die Autohersteller herbe Einbußen verzeichneten, erzielten Banken und Versicherungen Rekordgewinne, zeigt eine neue Analyse der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY.

Banken und Versicherungen im Höhenflug



Während demnach die Autokonzerne im Dax zusammen einen Gewinneinbruch um 81 Prozent bzw. knapp sieben Milliarden Euro erlitten, schafften die Banken und Versicherungen im Leitindex ein kräftiges Plus von 28 Prozent. Mit 12,4 Milliarden Euro habe der operative Gewinn der Finanzunternehmen einen Rekord in einem dritten Quartal erreicht, schrieb EY in der Studie, die auf Geschäfts- und Quartalsberichten sowie eigenen Berechnungen beruht.

Erst kürzlich hatte die Commerzbank einen Rekordgewinn für die ersten neun Monate verkündet und die Allianz hob am Freitag ihre Gewinnprognose an.

Zölle und China-Konkurrenz belasten Autobranche



Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung bei EY, sprach von einer erstaunlichen Entwicklung. "Während sich die Autokonzerne in einer sehr schwierigen Lage befinden und nicht zuletzt stark unter den US-Zöllen und starken Rückgängen in China leiden, können andere Unternehmen etwa aus der Finanzbranche gute Zahlen vorweisen - was bemerkenswert ist vor dem Hintergrund der schwierigen konjunkturelle Lage, die letztlich alle Unternehmen zu spüren bekommen."

Vor allem stark exportorientierte Industriekonzerne leiden allerdings unter der Investitionszurückhaltung in Deutschland, so die Studie. Ihr zufolge sank der Gewinn der Industrieunternehmen im dritten Quartal um sechs Prozent, auch ihre Profitabilität ging zurück.

Boom bei Rüstung



Das stärkste Umsatzplus im Dax verzeichnete der Online-Händler Zalando mit 27 Prozent wegen der Übernahme von About You . Dahinter liegen Airbus , Rheinmetall und MTU Aero Engines mit Zuwächsen von je etwa 13 Prozent - alle drei sind zumindest teilweise in der Rüstungsbranche tätig.

Den höchsten Quartalsgewinn erzielte die Deutsche Telekom mit 6,0 Milliarden Euro vor der Allianz (4,4 Mrd Euro) und dem Rückversicherer Munich Re (3,0 Mrd Euro)./als/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 27,37 auf Tradegate (14. November 2025, 11:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,26 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 78,87 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.121,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +14,05 %/+33,84 % bedeutet.



