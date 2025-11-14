Siemens Energy - Aktie legt am 14.11.2025 stark zu

Die Siemens Energy Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,23 % auf 111,55€ zulegen. Das sind +4,53 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,28 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 111,55€, mit einem Plus von +4,23 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Siemens Energy investiert war, konnte einen Gewinn von +12,01 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Siemens Energy Aktie damit um +5,62 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,43 %. Im Jahr 2025 gab es für Siemens Energy bisher ein Plus von +120,90 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,80 % geändert.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,62 % 1 Monat +2,43 % 3 Monate +12,01 % 1 Jahr +140,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Siemens Energy Aktie nach den positiven Q4-Zahlen, die einen Anstieg auf 108,40€ zur Folge hatten. Anleger äußern jedoch Bedenken hinsichtlich einer möglichen Marktkorrektur. Die Fundamentaldaten werden als stark bewertet, mit positiven Aussichten und einer Dividende von 0,65%. Einige Kommentatoren sehen Potenzial für einen Kurs von 200€ in einem Jahr, falls die Marktbedingungen günstig bleiben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,12 Mrd.EUR € wert.

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy erlebt weiterhin einen Boom. Der weltweite Hunger nach Strom treibt die Nachfrage massiv an. Die Geschäfte mit Gasturbinen laufen dabei ebenso rund wie die Netztechnik. Dabei profitiert das vor wenigen …

Von der jüngst noch guten Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist vor dem Wochenende nicht mehr viel übrig. Der Dax fiel am Freitag wieder unter die Marke von 24.000 Punkte zurück. Gegen Mittag verlor der deutsche Leitindex 0,94 Prozent auf 23.815 …

Mit den höheren Zielen für das Geschäftsjahr 2028 im Rücken haben die Aktien von Siemens Energy am Freitag ihr Rekordhoch angesteuert. Sie kletterten um mehr als 11,5 Prozent auf 112,80 Euro und kamen dem Höchststand vom Monatsanfang bei fast 114 …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.