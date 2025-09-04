Nagarro: Starkes Q3 2025 mit 9,4% Umsatzplus und Aktienrückkauf
Nagarro beeindruckt im Q3 2025 mit starkem Umsatzwachstum und strategischen Aktienrückkäufen.
- Nagarro verzeichnete im Q3 2025 einen Umsatz von 254,6 Mio. EUR, was einem währungsbereinigten Wachstum von 9,4% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das bereinigte EBITDA stieg um 27,2% auf 44,0 Mio. EUR, mit einer EBITDA-Marge von 17,3%.
- Der Gross Profit erhöhte sich auf 84,2 Mio. EUR, was einer Gross Margin von 33,1% entspricht.
- Im Zeitraum von Januar bis September 2025 betrug der Umsatz 753,4 Mio. EUR, ein Anstieg von 3,9% im Vergleich zum Vorjahr.
- Nagarro plant die Einziehung von 853.688 eigenen Aktien und den Rückkauf von bis zu 450.000 Aktien im Wert von maximal 20 Mio. EUR.
- Die Mitarbeiterzahl stieg im Q3 2025 um 233 auf insgesamt 17.680 Beschäftigte.
