    Nagarro: Starkes Q3 2025 mit 9,4% Umsatzplus und Aktienrückkauf

    Nagarro beeindruckt im Q3 2025 mit starkem Umsatzwachstum und strategischen Aktienrückkäufen.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Nagarro verzeichnete im Q3 2025 einen Umsatz von 254,6 Mio. EUR, was einem währungsbereinigten Wachstum von 9,4% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Das bereinigte EBITDA stieg um 27,2% auf 44,0 Mio. EUR, mit einer EBITDA-Marge von 17,3%.
    • Der Gross Profit erhöhte sich auf 84,2 Mio. EUR, was einer Gross Margin von 33,1% entspricht.
    • Im Zeitraum von Januar bis September 2025 betrug der Umsatz 753,4 Mio. EUR, ein Anstieg von 3,9% im Vergleich zum Vorjahr.
    • Nagarro plant die Einziehung von 853.688 eigenen Aktien und den Rückkauf von bis zu 450.000 Aktien im Wert von maximal 20 Mio. EUR.
    • Die Mitarbeiterzahl stieg im Q3 2025 um 233 auf insgesamt 17.680 Beschäftigte.






    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
