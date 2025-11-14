    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 17.11.2025 bis 21.11.2025

    WIESBADEN (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)

    Montag. 17.11.2025

    (Nr. N065) Zum Tag der Kinderrechte am 20.11.2025: Armutsgefährdung von Kindern
    und Jugendlichen und kinderspezifische Deprivation, Jahr 2024

    (Nr. N066) Überschuldete Personen mit Schulden bei Onlinehändlern, Jahr 2024

    Dienstag, 18.11.2025

    (Nr. 409) Baugenehmigungen, September 2025

    (Nr. 410) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse
    (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 3.
    Quartal 2025

    (Nr. 47) Zahl der Woche zu den Preisen von Geräten der Unterhaltungselektronik,
    Oktober 2025

    Mittwoch, 19.11.2025

    (Nr. 411) Außenhandel (Detailergebnisse), September 2025

    (Nr. 412) Unternehmen in globalen Wertschöpfungsketten: Verlagerung von Stellen
    und Unternehmensfunktionen ins Ausland, Jahre 2021-2023

    (Nr. 413) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), September 2025

    Donnerstag, 20.11.2025

    (Nr. 414) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Oktober 2025

    (Nr. 415) Umsatz im Gastgewerbe, September 2025

    (Nr. N067) Zahl der Beschäftigten in der Industrie nach Branchen, 3. Quartal
    2025

    (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

    Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
    https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

    Verfasst von news aktuell
