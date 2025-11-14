Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 17.11.2025 bis 21.11.2025

WIESBADEN (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag. 17.11.2025



(Nr. N065) Zum Tag der Kinderrechte am 20.11.2025: Armutsgefährdung von Kindern

und Jugendlichen und kinderspezifische Deprivation, Jahr 2024



(Nr. N066) Überschuldete Personen mit Schulden bei Onlinehändlern, Jahr 2024





Dienstag, 18.11.2025



(Nr. 409) Baugenehmigungen, September 2025



(Nr. 410) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse

(Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 3.

Quartal 2025



(Nr. 47) Zahl der Woche zu den Preisen von Geräten der Unterhaltungselektronik,

Oktober 2025



Mittwoch, 19.11.2025



(Nr. 411) Außenhandel (Detailergebnisse), September 2025



(Nr. 412) Unternehmen in globalen Wertschöpfungsketten: Verlagerung von Stellen

und Unternehmensfunktionen ins Ausland, Jahre 2021-2023



(Nr. 413) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), September 2025



Donnerstag, 20.11.2025



(Nr. 414) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Oktober 2025



(Nr. 415) Umsatz im Gastgewerbe, September 2025



(Nr. N067) Zahl der Beschäftigten in der Industrie nach Branchen, 3. Quartal

2025



