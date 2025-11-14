    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Zahl der Pleiten und Forderungsausfälle steigen in Deutschland auf rekordverdächtige Höhen

    Köln (ots) -

    - Zahl der Insolvenzen in Deutschland klettern 2026 auf bis zu 30.000
    - Forderungsausfallvolumen erreicht im nächsten Jahr eine Rekordmarke von bis zu
    65 Milliarden Euro
    - Automobilzulieferer, Stahl-/Metallindustrie und Bauindustrie besonders
    betroffen
    - Strukturelle Herausforderungen und Polykrisen belasten Industrie
    - Professionalisierung und Digitalisierung verändern Insolvenz- und
    Kreditmanagement

    Auto-, Stahl- und Chemiegipfel - die Politik lädt zu Gesprächen, die Wirtschaft
    hofft angesichts gravierender Herausforderungen auf Lösungen. Denn: Deutschlands
    Wirtschaft steuert ungebremst auf eine Pleitewelle mit milliardenschweren
    Forderungsausfällen zu. Die Zahl der Insolvenzen könnte im nächsten Jahr auf bis
    zu 30.000 steigen. In diesem Jahr liegt sie noch bei rund 25.000
    Firmeninsolvenzen. Noch gravierender ist jedoch die Höhe der Forderungsausfälle
    - sie droht in diesem Jahr auf 65 Milliarden Euro zu steigen, nach 56 Milliarden
    Euro im Jahr 2024. "Deutschland hat strukturelle Schwierigkeiten, mit denen wir
    uns dauerhaft auseinandersetzen müssen - und diese werden uns wohl noch eine
    Weile erhalten bleiben", sagt Frank Liebold, Country Director Deutschland des
    internationalen Kreditversicherer Atradius, und dämpft damit die Hoffnungen auf
    einen baldigen Aufschwung.

    Die deutsche Unternehmenslandschaft befinde sich nach den Worten von Frank
    Liebold nicht in einer v-förmigen Krise, sondern eher in einer u-förmigen, ohne
    zu wissen, wie breit das U werden wird. So sehen sich Unternehmen heute mit
    Risiken konfrontiert, die morgen nicht vorbei sein werden. Da sind etwa die
    hohen Rohstoff- und Energiepreise, die nicht wieder das Vorkrisenniveau
    erreichen werden, oder die schwache Binnenkonjunktur, das gestiegene Zinsniveau,
    die Lieferschwierigkeiten etwa bei Chips, Billigimporte, Handelskonflikte, Zölle
    oder geopolitische Unsicherheiten. "Diese Polykrise trifft jeden - es gibt kaum
    eine Branche, wo alles wunderbar läuft", so Frank Liebold und ergänzt: "Diese
    Polykrise trifft Deutschland mitten in einem Strukturwandel und, das darf man
    nicht vergessen, Deutschland hat, wenn man es ganz realistisch betrachtet, auch
    nicht die besten Rahmenbedingungen." Besonders betroffen sind die
    Automobilhersteller und -zulieferer, die Stahl- und Metallindustrie sowie die
    Bauwirtschaft. Doch auch andere Branchen spüren die Auswirkungen der aktuellen
    Polykrisen.

    Insolvenzen auch als Chance sehen

    Das Gute an der aktuellen Situation ist, dass die Qualität und der Verlauf von
    Insolvenzverfahren sich in den letzten Jahren deutlich verändert - und
