Zahl der Pleiten und Forderungsausfälle steigen in Deutschland auf rekordverdächtige Höhen

Köln (ots) -- Zahl der Insolvenzen in Deutschland klettern 2026 auf bis zu 30.000- Forderungsausfallvolumen erreicht im nächsten Jahr eine Rekordmarke von bis zu65 Milliarden Euro- Automobilzulieferer, Stahl-/Metallindustrie und Bauindustrie besondersbetroffen- Strukturelle Herausforderungen und Polykrisen belasten Industrie- Professionalisierung und Digitalisierung verändern Insolvenz- undKreditmanagementAuto-, Stahl- und Chemiegipfel - die Politik lädt zu Gesprächen, die Wirtschafthofft angesichts gravierender Herausforderungen auf Lösungen. Denn: DeutschlandsWirtschaft steuert ungebremst auf eine Pleitewelle mit milliardenschwerenForderungsausfällen zu. Die Zahl der Insolvenzen könnte im nächsten Jahr auf biszu 30.000 steigen. In diesem Jahr liegt sie noch bei rund 25.000Firmeninsolvenzen. Noch gravierender ist jedoch die Höhe der Forderungsausfälle- sie droht in diesem Jahr auf 65 Milliarden Euro zu steigen, nach 56 MilliardenEuro im Jahr 2024. "Deutschland hat strukturelle Schwierigkeiten, mit denen wiruns dauerhaft auseinandersetzen müssen - und diese werden uns wohl noch eineWeile erhalten bleiben", sagt Frank Liebold, Country Director Deutschland desinternationalen Kreditversicherer Atradius, und dämpft damit die Hoffnungen aufeinen baldigen Aufschwung.Die deutsche Unternehmenslandschaft befinde sich nach den Worten von FrankLiebold nicht in einer v-förmigen Krise, sondern eher in einer u-förmigen, ohnezu wissen, wie breit das U werden wird. So sehen sich Unternehmen heute mitRisiken konfrontiert, die morgen nicht vorbei sein werden. Da sind etwa diehohen Rohstoff- und Energiepreise, die nicht wieder das Vorkrisenniveauerreichen werden, oder die schwache Binnenkonjunktur, das gestiegene Zinsniveau,die Lieferschwierigkeiten etwa bei Chips, Billigimporte, Handelskonflikte, Zölleoder geopolitische Unsicherheiten. "Diese Polykrise trifft jeden - es gibt kaumeine Branche, wo alles wunderbar läuft", so Frank Liebold und ergänzt: "DiesePolykrise trifft Deutschland mitten in einem Strukturwandel und, das darf mannicht vergessen, Deutschland hat, wenn man es ganz realistisch betrachtet, auchnicht die besten Rahmenbedingungen." Besonders betroffen sind dieAutomobilhersteller und -zulieferer, die Stahl- und Metallindustrie sowie dieBauwirtschaft. Doch auch andere Branchen spüren die Auswirkungen der aktuellenPolykrisen.Insolvenzen auch als Chance sehenDas Gute an der aktuellen Situation ist, dass die Qualität und der Verlauf vonInsolvenzverfahren sich in den letzten Jahren deutlich verändert - und