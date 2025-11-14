Zahl der Pleiten und Forderungsausfälle steigen in Deutschland auf rekordverdächtige Höhen
- Zahl der Insolvenzen in Deutschland klettern 2026 auf bis zu 30.000
- Forderungsausfallvolumen erreicht im nächsten Jahr eine Rekordmarke von bis zu
65 Milliarden Euro
- Automobilzulieferer, Stahl-/Metallindustrie und Bauindustrie besonders
betroffen
- Strukturelle Herausforderungen und Polykrisen belasten Industrie
- Professionalisierung und Digitalisierung verändern Insolvenz- und
Kreditmanagement
Auto-, Stahl- und Chemiegipfel - die Politik lädt zu Gesprächen, die Wirtschaft
hofft angesichts gravierender Herausforderungen auf Lösungen. Denn: Deutschlands
Wirtschaft steuert ungebremst auf eine Pleitewelle mit milliardenschweren
Forderungsausfällen zu. Die Zahl der Insolvenzen könnte im nächsten Jahr auf bis
zu 30.000 steigen. In diesem Jahr liegt sie noch bei rund 25.000
Firmeninsolvenzen. Noch gravierender ist jedoch die Höhe der Forderungsausfälle
- sie droht in diesem Jahr auf 65 Milliarden Euro zu steigen, nach 56 Milliarden
Euro im Jahr 2024. "Deutschland hat strukturelle Schwierigkeiten, mit denen wir
uns dauerhaft auseinandersetzen müssen - und diese werden uns wohl noch eine
Weile erhalten bleiben", sagt Frank Liebold, Country Director Deutschland des
internationalen Kreditversicherer Atradius, und dämpft damit die Hoffnungen auf
einen baldigen Aufschwung.
Die deutsche Unternehmenslandschaft befinde sich nach den Worten von Frank
Liebold nicht in einer v-förmigen Krise, sondern eher in einer u-förmigen, ohne
zu wissen, wie breit das U werden wird. So sehen sich Unternehmen heute mit
Risiken konfrontiert, die morgen nicht vorbei sein werden. Da sind etwa die
hohen Rohstoff- und Energiepreise, die nicht wieder das Vorkrisenniveau
erreichen werden, oder die schwache Binnenkonjunktur, das gestiegene Zinsniveau,
die Lieferschwierigkeiten etwa bei Chips, Billigimporte, Handelskonflikte, Zölle
oder geopolitische Unsicherheiten. "Diese Polykrise trifft jeden - es gibt kaum
eine Branche, wo alles wunderbar läuft", so Frank Liebold und ergänzt: "Diese
Polykrise trifft Deutschland mitten in einem Strukturwandel und, das darf man
nicht vergessen, Deutschland hat, wenn man es ganz realistisch betrachtet, auch
nicht die besten Rahmenbedingungen." Besonders betroffen sind die
Automobilhersteller und -zulieferer, die Stahl- und Metallindustrie sowie die
Bauwirtschaft. Doch auch andere Branchen spüren die Auswirkungen der aktuellen
Polykrisen.
Insolvenzen auch als Chance sehen
Das Gute an der aktuellen Situation ist, dass die Qualität und der Verlauf von
Insolvenzverfahren sich in den letzten Jahren deutlich verändert - und
