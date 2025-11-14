Lang & Schwarz Aktie legt zu - 14.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Lang & Schwarz Aktie. Mit einer Performance von +2,24 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,90 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lang & Schwarz Aktie. Nach einem Plus von +0,90 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 22,800€, mit einem Plus von +2,24 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Lang & Schwarz Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +4,17 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,21 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,27 %. Im Jahr 2025 gab es für Lang & Schwarz bisher ein Plus von +17,49 %.

Lang & Schwarz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,21 % 1 Monat +2,27 % 3 Monate +4,17 % 1 Jahr +26,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Lang & Schwarz Aktie, die durch starke Geschäftszahlen und wachsende Erträge aus strukturierten Produkten unterstützt wird. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal 2025 ein Rekordergebnis mit einem Ergebnis pro Aktie von 4,52 €, was hohe Dividenden von bis zu 4 € pro Aktie erwarten lässt. Trotz rechtlicher Risiken wird die Aktie als unterbewertet angesehen, was den Ausblick auf die Kursentwicklung optimistisch erscheinen lässt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lang & Schwarz eingestellt.

Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 214,24 Mio. € wert.

Lang & Schwarz AG beeindruckt mit einem beachtlichen Sprung in den Geschäftszahlen des dritten Quartals 2025, der die Vorjahreswerte weit übertrifft.

EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Ergebnis im dritten Quartal 2025, Rekordstart in das vierte Quartal 2025 14.11.2025 / 08:30 CET/CEST Für den Inhalt der …

Lang & Schwarz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.