Ausländische Versender müssen "echte Apotheken" sein (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Sein oder nicht sein. Das ist auch bei Apotheken die Frage.
    Während klassische Apotheken vor Ort rund um die Uhr in Präsenz für Patienten
    und Kunden da sind, gilt das nicht für ausländische Versender, die sich selbst
    als Online-Apotheke bezeichnen. Formal handelt es sich hier meist um
    "Grenzapotheken" in den Niederlanden - die aus Sicht der Apothekerkammer
    Nordrhein (AKNR) ein erhebliches Risiko für die Patientensicherheit darstellen.

    "Diese selbsternannten Apotheken - in Wahrheit handelt es sich um Hochregallager
    - beliefern ausschließlich Patientinnen und Patienten außerhalb der Niederlande,
    oft ohne wirksame staatliche Aufsicht", ordnet Dr. Bettina Mecking, Justiziarin
    und Geschäftsführerin der Apothekerkammer Nordrhein, die Realität hinter der
    Grenze ein. "Wesentliche Punkte, die eine Apotheke zu einer Apotheke machen,
    sind hier aus unserer Sicht nicht erfüllt. Richtig: DocMorris und Co.
    beschäftigen Apothekerinnen und Apotheker - das war es dann aber auch schon. Mit
    einer ordentlichen, an den Bedürfnissen und Erwartungen der Patienten und Kunden
    ausgerichteten Versorgung mit Arzneimitteln hat der ausländische Versandhandel
    nichts zu tun."

    Mehr noch: "Um einer Überprüfung durch die Behörden vor Ort zu entgehen, wird
    regelmäßig auf die Abgabe niederländischer Arzneimittel verzichtet -
    beziehungsweise nicht an Patienten oder Kunden in den Niederlanden versandt", so
    Dr. Morton Douglas von der Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen in Freiburg,
    die die Kammer regelmäßig vertritt. "Apotheken in Deutschland müssen sich an
    hiesige Gesetze halten und werden regelmäßig kontrolliert - und gleichzeitig
    entziehen sich die ausländischen Versender der Kontrolle. Dass dieses unfaire
    Treiben von der Politik geduldet wird, frustriert Apotheken in Deutschland. Das
    wird uns immer wieder gespiegelt."

    "Grenzapotheken ohne echte Präsenz und ohne Aufsicht sind ein ernstes
    Sicherheitsrisiko. Wir fordern verbindliche Vor-Ort-Prüfungen und umfassende
    behördliche Kontrolle - auch für Versandlogistiker", erklärt Dr. Bettina
    Mecking. "Nur so kann das Vertrauen der Bevölkerung in hohe Qualitätsstandards
    geschützt werden: Der Verbraucher weiß, wenn er eine Apotheke in Deutschland
    betritt, dass diese regelmäßig kontrolliert wird. Dieses Vertrauen wird
    enttäuscht, wenn aus den Niederlanden heraus faktisch nicht kontrollierbare
    Betriebe agieren."

    Nach § 73 Abs. 1 Nr. 1a AMG darf der Versand aus dem Ausland nur durch
    rechtmäßig zugelassene und beaufsichtigte Präsenzapotheken erfolgen. Eine reine
    Versandlogistikstruktur erfüllt diese Voraussetzung nach Auffassung der Kammer
    nicht. Die AKNR begrüßt die aktuelle Befassung des OLG Düsseldorf, das die
    Anforderungen an eine Präsenzapotheke klären soll.

    Entscheidend für die Prüfung ist aus Sicht der Apothekerkammer der Zeitpunkt der
    Klageerhebung. Eine nachträgliche Errichtung einer echten Präsenzapotheke ändert
    an der Rechtslage nichts mehr. Dies gilt auch mit Blick auf die möglichen
    Konsequenzen, insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen für Leistungen der
    gesetzlichen Krankenversicherungen.

    Über uns: Apothekerkammer Nordrhein

    Die Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) ist als Körperschaft des öffentlichen
    Rechts Trägerin der berufsständischen Selbstverwaltung der Apothekerinnen und
    Apotheker, die in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf arbeiten oder
    leben. Sie vertritt die Interessen der über 12.100 Kammerangehörigen, die in
    öffentlichen Apotheken, Krankenhäusern, Wissenschaft, Industrie und Verwaltung
    oder bei der Bundeswehr tätig sind. Die Apotheke vor Ort übernimmt eine
    hoheitliche Aufgabe: die sichere, vom Heilberuf getragene, wohnortnahe
    Versorgung der Menschen mit Arznei- und Hilfsmitteln, 365 Tage im Jahr, rund um
    die Uhr.

