Ausländische Versender müssen "echte Apotheken" sein (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Sein oder nicht sein. Das ist auch bei Apotheken die Frage.

Während klassische Apotheken vor Ort rund um die Uhr in Präsenz für Patienten

und Kunden da sind, gilt das nicht für ausländische Versender, die sich selbst

als Online-Apotheke bezeichnen. Formal handelt es sich hier meist um

"Grenzapotheken" in den Niederlanden - die aus Sicht der Apothekerkammer

Nordrhein (AKNR) ein erhebliches Risiko für die Patientensicherheit darstellen.



"Diese selbsternannten Apotheken - in Wahrheit handelt es sich um Hochregallager

- beliefern ausschließlich Patientinnen und Patienten außerhalb der Niederlande,

oft ohne wirksame staatliche Aufsicht", ordnet Dr. Bettina Mecking, Justiziarin

und Geschäftsführerin der Apothekerkammer Nordrhein, die Realität hinter der

Grenze ein. "Wesentliche Punkte, die eine Apotheke zu einer Apotheke machen,

sind hier aus unserer Sicht nicht erfüllt. Richtig: DocMorris und Co.

beschäftigen Apothekerinnen und Apotheker - das war es dann aber auch schon. Mit

einer ordentlichen, an den Bedürfnissen und Erwartungen der Patienten und Kunden

ausgerichteten Versorgung mit Arzneimitteln hat der ausländische Versandhandel

nichts zu tun."







regelmäßig auf die Abgabe niederländischer Arzneimittel verzichtet -

beziehungsweise nicht an Patienten oder Kunden in den Niederlanden versandt", so

Dr. Morton Douglas von der Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen in Freiburg,

die die Kammer regelmäßig vertritt. "Apotheken in Deutschland müssen sich an

hiesige Gesetze halten und werden regelmäßig kontrolliert - und gleichzeitig

entziehen sich die ausländischen Versender der Kontrolle. Dass dieses unfaire

Treiben von der Politik geduldet wird, frustriert Apotheken in Deutschland. Das

wird uns immer wieder gespiegelt."



"Grenzapotheken ohne echte Präsenz und ohne Aufsicht sind ein ernstes

Sicherheitsrisiko. Wir fordern verbindliche Vor-Ort-Prüfungen und umfassende

behördliche Kontrolle - auch für Versandlogistiker", erklärt Dr. Bettina

Mecking. "Nur so kann das Vertrauen der Bevölkerung in hohe Qualitätsstandards

geschützt werden: Der Verbraucher weiß, wenn er eine Apotheke in Deutschland

betritt, dass diese regelmäßig kontrolliert wird. Dieses Vertrauen wird

enttäuscht, wenn aus den Niederlanden heraus faktisch nicht kontrollierbare

Betriebe agieren."



Nach § 73 Abs. 1 Nr. 1a AMG darf der Versand aus dem Ausland nur durch

rechtmäßig zugelassene und beaufsichtigte Präsenzapotheken erfolgen. Eine reine

Versandlogistikstruktur erfüllt diese Voraussetzung nach Auffassung der Kammer

nicht. Die AKNR begrüßt die aktuelle Befassung des OLG Düsseldorf, das die

Anforderungen an eine Präsenzapotheke klären soll.



Entscheidend für die Prüfung ist aus Sicht der Apothekerkammer der Zeitpunkt der

Klageerhebung. Eine nachträgliche Errichtung einer echten Präsenzapotheke ändert

an der Rechtslage nichts mehr. Dies gilt auch mit Blick auf die möglichen

Konsequenzen, insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen für Leistungen der

gesetzlichen Krankenversicherungen.



Über uns: Apothekerkammer Nordrhein



Die Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) ist als Körperschaft des öffentlichen

Rechts Trägerin der berufsständischen Selbstverwaltung der Apothekerinnen und

Apotheker, die in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf arbeiten oder

leben. Sie vertritt die Interessen der über 12.100 Kammerangehörigen, die in

öffentlichen Apotheken, Krankenhäusern, Wissenschaft, Industrie und Verwaltung

oder bei der Bundeswehr tätig sind. Die Apotheke vor Ort übernimmt eine

hoheitliche Aufgabe: die sichere, vom Heilberuf getragene, wohnortnahe

Versorgung der Menschen mit Arznei- und Hilfsmitteln, 365 Tage im Jahr, rund um

die Uhr.



Pressekontakt:



Jens A. Krömer

Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Apothekerkammer Nordrhein

Poststr. 4

40213 Düsseldorf

Tel. 0211 8388119



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15266/6158324

OTS: Apothekerkammer Nordrhein





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Zur Rose , grösste Versandapotheke Europas DocMorris AG (ex zur Rose) -2,95 % Aktie 5 Aufrufe heute FELSNES 22.08.25, 20:25 Advanced Metallurgical Group AMG Critical Materials -0,85 % Aktie 1 Aufrufe heute cash_is_king 12.08.25, 16:13

Mehr noch: "Um einer Überprüfung durch die Behörden vor Ort zu entgehen, wirdregelmäßig auf die Abgabe niederländischer Arzneimittel verzichtet -beziehungsweise nicht an Patienten oder Kunden in den Niederlanden versandt", soDr. Morton Douglas von der Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen in Freiburg,die die Kammer regelmäßig vertritt. "Apotheken in Deutschland müssen sich anhiesige Gesetze halten und werden regelmäßig kontrolliert - und gleichzeitigentziehen sich die ausländischen Versender der Kontrolle. Dass dieses unfaireTreiben von der Politik geduldet wird, frustriert Apotheken in Deutschland. Daswird uns immer wieder gespiegelt.""Grenzapotheken ohne echte Präsenz und ohne Aufsicht sind ein ernstesSicherheitsrisiko. Wir fordern verbindliche Vor-Ort-Prüfungen und umfassendebehördliche Kontrolle - auch für Versandlogistiker", erklärt Dr. BettinaMecking. "Nur so kann das Vertrauen der Bevölkerung in hohe Qualitätsstandardsgeschützt werden: Der Verbraucher weiß, wenn er eine Apotheke in Deutschlandbetritt, dass diese regelmäßig kontrolliert wird. Dieses Vertrauen wirdenttäuscht, wenn aus den Niederlanden heraus faktisch nicht kontrollierbareBetriebe agieren."Nach § 73 Abs. 1 Nr. 1a AMG darf der Versand aus dem Ausland nur durchrechtmäßig zugelassene und beaufsichtigte Präsenzapotheken erfolgen. Eine reineVersandlogistikstruktur erfüllt diese Voraussetzung nach Auffassung der Kammernicht. Die AKNR begrüßt die aktuelle Befassung des OLG Düsseldorf, das dieAnforderungen an eine Präsenzapotheke klären soll.Entscheidend für die Prüfung ist aus Sicht der Apothekerkammer der Zeitpunkt derKlageerhebung. Eine nachträgliche Errichtung einer echten Präsenzapotheke ändertan der Rechtslage nichts mehr. Dies gilt auch mit Blick auf die möglichenKonsequenzen, insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen für Leistungen dergesetzlichen Krankenversicherungen.Über uns: Apothekerkammer NordrheinDie Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) ist als Körperschaft des öffentlichenRechts Trägerin der berufsständischen Selbstverwaltung der Apothekerinnen undApotheker, die in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf arbeiten oderleben. Sie vertritt die Interessen der über 12.100 Kammerangehörigen, die inöffentlichen Apotheken, Krankenhäusern, Wissenschaft, Industrie und Verwaltungoder bei der Bundeswehr tätig sind. Die Apotheke vor Ort übernimmt einehoheitliche Aufgabe: die sichere, vom Heilberuf getragene, wohnortnaheVersorgung der Menschen mit Arznei- und Hilfsmitteln, 365 Tage im Jahr, rund umdie Uhr.Pressekontakt:Jens A. KrömerLeiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitApothekerkammer NordrheinPoststr. 440213 DüsseldorfTel. 0211 8388119Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15266/6158324OTS: Apothekerkammer Nordrhein