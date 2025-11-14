    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNippon Denki AktievorwärtsNachrichten zu Nippon Denki
    221 Aufrufe 221 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der Countdown für den GSMA MWC26 Barcelona beginnt mit Vordenkern, die von SpaceX und Starlink, die zum Abflug bereitstehen

    Die Registrierung beginnt mit der Enthüllung neuer dynamischer und immersiver Ausstellungserlebnisse, darunter 4YFN, Airport of the Future, CircuitX, New Frontiers

    LONDON, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- MWC26 Barcelona, die weltweit größte und einflussreichste Konnektivitätsveranstaltung, steht nun für Anmeldungen bereit und findet vom 2. bis 5. März 2026 in der ikonischen Gran Via der Fira de Barcelona statt. MWC26 feiert zwei Jahrzehnte branchenprägender Momente und Partnerschaften in Barcelona und bringt weltweit führende Unternehmen, Innovatoren sowie politische Entscheidungsträger zusammen, um die Technologien zu erkunden, die den digitalen Wandel in allen Branchen und in der Gesellschaft gestalten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Short
    543,17€
    Basispreis
    2,99
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    475,46€
    Basispreis
    3,00
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    GSMA Logo

    Unter dem Veranstaltungsthema „The IQ Era" (übersetzt: Das IQ-Zeitalter) steht die MWC26 ganz im Zeichen eines neuen Zeitalters der Intelligenz durch eine smartere Vernetzung. Es folgt auf „20 years of iconic thought leadership" (20 Jahre wegweisender Vordenkerrolle) von Größen unserer Branche auf den Bühnen des MWC.

    In der Ruhmeshalle der MWC-Redner werden auf der MWC26 die Präsidentin und Betriebsleiterin von SpaceX, Gwynne Shotwell, sowie der Bereichsleiter für Engineering bei Starlink,  Michael Nicolls, vertreten sein.  Ebenfalls auf der Hauptbühne dabei, weitere Vordenker werden zu gegebener Zeit auf unserer Website bekanntgegeben:

    • Gopal Vittal, stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer der Bharti Airtel Group und Vorsitzender der GSMA;
    • Der Präsident und Geschäftsführer von BostonGene sowie der Geschäftsführer und Vorsitzende von NetCracker, Andrew Feinberg;
    • Die Geschäftsführerin der Orange Group, Christel Heydemann;
    • Der Geschäftsführer von Rakuten, Mickey Mikitani;
    • Der Geschäftsführer der VEON Group, Kaan Terzioğlu;
    • und der führende Technologieanalyst Benedict Evans.

    Die Agenda umfasst sechs Kernthemen: Intelligente Infrastruktur, ConnectAI, AI 4 Enterprise, AI Nexus, Tech4All und Game Changers, die jeweils untersuchen, wie kollektive Intelligenz und Konnektivität den gesellschaftlichen sowie technologischen Fortschritt vorantreiben können.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Countdown für den GSMA MWC26 Barcelona beginnt mit Vordenkern, die von SpaceX und Starlink, die zum Abflug bereitstehen Die Registrierung beginnt mit der Enthüllung neuer dynamischer und immersiver Ausstellungserlebnisse, darunter 4YFN, Airport of the Future, CircuitX, New Frontiers LONDON, 14. November 2025 /PRNewswire/ - MWC26 Barcelona, die weltweit größte und …