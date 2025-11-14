Der Countdown für den GSMA MWC26 Barcelona beginnt mit Vordenkern, die von SpaceX und Starlink, die zum Abflug bereitstehen

LONDON, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- MWC26 Barcelona, die weltweit größte und einflussreichste Konnektivitätsveranstaltung, steht nun für Anmeldungen bereit und findet vom 2. bis 5. März 2026 in der ikonischen Gran Via der Fira de Barcelona statt. MWC26 feiert zwei Jahrzehnte branchenprägender Momente und Partnerschaften in Barcelona und bringt weltweit führende Unternehmen, Innovatoren sowie politische Entscheidungsträger zusammen, um die Technologien zu erkunden, die den digitalen Wandel in allen Branchen und in der Gesellschaft gestalten.

Die Registrierung beginnt mit der Enthüllung neuer dynamischer und immersiver Ausstellungserlebnisse, darunter 4YFN, Airport of the Future, CircuitX, New Frontiers

Unter dem Veranstaltungsthema „The IQ Era" (übersetzt: Das IQ-Zeitalter) steht die MWC26 ganz im Zeichen eines neuen Zeitalters der Intelligenz durch eine smartere Vernetzung. Es folgt auf „20 years of iconic thought leadership" (20 Jahre wegweisender Vordenkerrolle) von Größen unserer Branche auf den Bühnen des MWC.

In der Ruhmeshalle der MWC-Redner werden auf der MWC26 die Präsidentin und Betriebsleiterin von SpaceX, Gwynne Shotwell, sowie der Bereichsleiter für Engineering bei Starlink, Michael Nicolls, vertreten sein. Ebenfalls auf der Hauptbühne dabei, weitere Vordenker werden zu gegebener Zeit auf unserer Website bekanntgegeben:

Gopal Vittal , stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer der Bharti Airtel Group und Vorsitzender der GSMA;

, stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer der Bharti Airtel Group und Vorsitzender der GSMA; Der Präsident und Geschäftsführer von BostonGene sowie der Geschäftsführer und Vorsitzende von NetCracker, Andrew Feinberg ;

; Die Geschäftsführerin der Orange Group, Christel Heydemann;

Der Geschäftsführer von Rakuten, Mickey Mikitani;

Der Geschäftsführer der VEON Group, Kaan Terzioğlu;

und der führende Technologieanalyst Benedict Evans.

Die Agenda umfasst sechs Kernthemen: Intelligente Infrastruktur, ConnectAI, AI 4 Enterprise, AI Nexus, Tech4All und Game Changers, die jeweils untersuchen, wie kollektive Intelligenz und Konnektivität den gesellschaftlichen sowie technologischen Fortschritt vorantreiben können.