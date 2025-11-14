    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShelly Group AktievorwärtsNachrichten zu Shelly Group

    Plusvisionen-Analyse

    Shelly Aktie - weiter auf profitablen Wachstumskurs

    Shelly wächst deutlich und höhert die Profitabilität. Die Aktie konsolidiert derzeit auf hohem Niveau. Wie es weitergeht.

    Die Shelly Gruppe, Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen, übertraf bei den Neunmonatszahlen die Erwartungen des Markts um zehn bis 15 Prozent: Der Umsatz kletterte im Konzern um beachtliche 33,8 Prozent auf 86,9 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (Ebit) verbesserte sich dazu überproportional um 44,7 Prozent auf 21,9 Millionen Euro. Die Aktie konsolidiert derzeit auf hohem Niveau. Wie es weitergeht. Weiterlesen

    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004) geschrieben sowie den Roman Life Reloaded
