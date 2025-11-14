Shelly Aktie - weiter auf profitablen Wachstumskurs

Die Shelly Gruppe, Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen, übertraf bei den Neunmonatszahlen die Erwartungen des Markts um zehn bis 15 Prozent: Der Umsatz kletterte im Konzern um beachtliche 33,8 Prozent auf 86,9 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (Ebit) verbesserte sich dazu überproportional um 44,7 Prozent auf 21,9 Millionen Euro. Die Aktie konsolidiert derzeit auf hohem Niveau. Wie es weitergeht. Weiterlesen