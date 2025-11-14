Markus Fink ist CHRO of the Year 2025 (FOTO)
Freiburg (ots) - Der Publikumspreis der HR-Community geht in diesem Jahr an
Markus Fink, Chief Human Resources Officer bei Infineon Technologies AG. Beim
Online-Voting des Personalmagazins erhielt er die Mehrheit der rund 9.700
abgegebenen Stimmen. Das Personalmagazin verlieh die renommierte Auszeichnung im
Rahmen der Human Work/s Konferenz seines Kooperationspartners Mercer in München.
Mit dem "CHRO of the Year" wird jährlich ein Chief Human Ressource Officer
ausgezeichnet, der oder die Herausragendes für das Unternehmen leistet und eine
Vorbildfunktion für die Profession hat. Markus Fink hat durch den Einsatz von
Künstlicher Intelligenz seine Personalarbeit kundenorientierter und zugleich
effizienter aufgestellt. Mit "MyHR" hat er eine zentrale Plattform geschaffen,
über die Führungskräfte und Mitarbeitende in Echtzeit Zugriff auf alle
relevanten Personalinformationen bekommen. "Das ist eine Pioniertat, die
Strahlkraft nach innen und außen entfaltet", kommentiert Matthias Haller,
Chefredakteur des Personalmagazins, und ergänzt: "Der effiziente Einsatz von
Künstlicher Intelligenz wurde dadurch ermöglicht, dass Fink über viele Jahre
einen Fokus auf die Strukturierung von Personaldaten legte. Er hat schon früh
die Bedeutung von Daten für ein gutes Personalmanagement erkannt. Markus Fink
gelingt es, HR als Business Driver zu positionieren. Das bringt ihm Anerkennung
beim Management und bei Mitarbeitenden ein."
Seit mehr als 25 Jahren arbeitet Fink bei Infineon, seit mehr als fünf Jahren
als CHRO. Mit seinem Engagement im HR-Kreis von Acatech, bei der Allianz der
Chancen und im Vorstand der DGFP stärkt er die HR-Funktion. "Fink trägt
erfolgreich sein Leitbild von HR als strategischem Partner und Treiber von
Innovation in die HR-Community. Er mischt sich ein in die öffentliche Debatte
und ist eine wichtige Stimme der Profession", so Haller weiter.
Auszeichnung in der HR-Branche als wichtiger Wettbewerb etabliert
Die Auszeichnung zum CHRO of the Year fand bereits zum siebten Mal statt und hat
sich in der HR-Community etabliert. Zur Wahl standen 2025 sechs CHROs, die ein
breites Spektrum des HR-Managements vertreten: Charlotte Beissel (Stadtwerke
Düsseldorf), Sylvia Borcherding (50 Hertz), Bettina Dietsche (Allianz Gruppe),
Markus Fink (Infineon), Sophie von Saldern (Covestro) und Jenny Zeller (Berliner
Verkehrsbetriebe). Das Online-Voting, das auf der Plattform des Personalmagazins
durchgeführt wurde, erzielte in diesem Jahr mit 9.700 Votings eine
Rekordbeteiligung
In den Vorjahren wurden ausgezeichnet: Judith Wiese (Siemens), Claudia Viehweger
(Immobilienscout24), Frauke von Polier (Viessmann), Jörg Staff (Atruvia), Martin
Seiter (Deutsche Bahn) und Julia Bangerth (Datev).
Pressekontakt:
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Senior Communications Managerin
Lara Burger
Munzinger Str. 9, 79111 Freiburg
Tel: 0761 898-3695
E-Mail: mailto:pressehaufe@haufe-lexware.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/107515/6158370
OTS: Haufe
teenangel1979 schrieb 12.11.25, 11:41
https://www.cio.de/article/4088458/infineon-setzt-auf-den-ki-boom.htmlmitdiskutieren »
vonHS schrieb 19.09.25, 09:40
Einer Auswertung der Ratingagentur Morningstar zufolge gibt es für Anleger jedoch noch gute Einstiegsgelegenheiten: So halten die Analysten, die weltweit etwa 1.700 Aktien beobachten, aktuell 24 deutsche Titel für unterbewertet.mitdiskutieren »
Infineon zählt dazu:
https://www.dasinvestment.com/diese-deutschen-aktien-sind-unterbewertet/?page=11
Infineon zählt dazu:
https://www.dasinvestment.com/diese-deutschen-aktien-sind-unterbewertet/?page=11
Sal-Paradise schrieb 27.08.25, 22:51
mitdiskutieren »
Wenn man sich diesen Verlauf ganz nüchtern betrachtet, sieht man deutlich, dass man hier (von wenigen Ausnahmen abgesehen) als langfristiger Anleger über die letzten Jahre kaum einen Cent verdienen konnte, sollte man nicht clever genug gewesen sein da oben seine Bestände permanent, einem Swingtrade gleich, glattgestellt zu haben.
IFX / MONTH / XETRA / 27-08-2025
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250827224231-ifx-month-xetra.jpg
Fast schon brutal, wie die Bären jeden Angriff der Bullen völlig humorlos abfrühstücken. Wenn man bedenkt, dass IFX eine Art Lieblingsaktie für deutsche Anleger darstellt, kann man sehen, dass echte Liebe nicht immer mit üppiger Rendite belohnt wird und man kann davon ausgehen, dass über diesen dargestellten Zeitraum nicht wenige Kleinanleger ernüchternd aufgegeben haben, da nicht jeder die Geduld aufbringen kann, um so einen Verlauf nüchtern hinnehmen zu können. Man muss das ja immer im Kontext anderer Halbleiterhersteller betrachten, von denen einige ihren Aktionären reichlicher belohnt hatten. Da kann man gespannt sein, ob die Bullen diese obere "Todeslinie" zeitnah herausnehmen können? Wobei sich das absolute Top ja mit jedem Monat weiter entfernt, da wir hier ja einen deutlichen Abwärtstrend sehen, dessen obere Grenze sich permanent weiter nach unten schiebt.
