    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Markus Fink ist CHRO of the Year 2025 (FOTO)

    Freiburg (ots) - Der Publikumspreis der HR-Community geht in diesem Jahr an
    Markus Fink, Chief Human Resources Officer bei Infineon Technologies AG. Beim
    Online-Voting des Personalmagazins erhielt er die Mehrheit der rund 9.700
    abgegebenen Stimmen. Das Personalmagazin verlieh die renommierte Auszeichnung im
    Rahmen der Human Work/s Konferenz seines Kooperationspartners Mercer in München.

    Mit dem "CHRO of the Year" wird jährlich ein Chief Human Ressource Officer
    ausgezeichnet, der oder die Herausragendes für das Unternehmen leistet und eine
    Vorbildfunktion für die Profession hat. Markus Fink hat durch den Einsatz von
    Künstlicher Intelligenz seine Personalarbeit kundenorientierter und zugleich
    effizienter aufgestellt. Mit "MyHR" hat er eine zentrale Plattform geschaffen,
    über die Führungskräfte und Mitarbeitende in Echtzeit Zugriff auf alle
    relevanten Personalinformationen bekommen. "Das ist eine Pioniertat, die
    Strahlkraft nach innen und außen entfaltet", kommentiert Matthias Haller,
    Chefredakteur des Personalmagazins, und ergänzt: "Der effiziente Einsatz von
    Künstlicher Intelligenz wurde dadurch ermöglicht, dass Fink über viele Jahre
    einen Fokus auf die Strukturierung von Personaldaten legte. Er hat schon früh
    die Bedeutung von Daten für ein gutes Personalmanagement erkannt. Markus Fink
    gelingt es, HR als Business Driver zu positionieren. Das bringt ihm Anerkennung
    beim Management und bei Mitarbeitenden ein."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Long
    215,58€
    Basispreis
    1,55
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    244,32€
    Basispreis
    1,55
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Seit mehr als 25 Jahren arbeitet Fink bei Infineon, seit mehr als fünf Jahren
    als CHRO. Mit seinem Engagement im HR-Kreis von Acatech, bei der Allianz der
    Chancen und im Vorstand der DGFP stärkt er die HR-Funktion. "Fink trägt
    erfolgreich sein Leitbild von HR als strategischem Partner und Treiber von
    Innovation in die HR-Community. Er mischt sich ein in die öffentliche Debatte
    und ist eine wichtige Stimme der Profession", so Haller weiter.

    Auszeichnung in der HR-Branche als wichtiger Wettbewerb etabliert

    Die Auszeichnung zum CHRO of the Year fand bereits zum siebten Mal statt und hat
    sich in der HR-Community etabliert. Zur Wahl standen 2025 sechs CHROs, die ein
    breites Spektrum des HR-Managements vertreten: Charlotte Beissel (Stadtwerke
    Düsseldorf), Sylvia Borcherding (50 Hertz), Bettina Dietsche (Allianz Gruppe),
    Markus Fink (Infineon), Sophie von Saldern (Covestro) und Jenny Zeller (Berliner
    Verkehrsbetriebe). Das Online-Voting, das auf der Plattform des Personalmagazins
    durchgeführt wurde, erzielte in diesem Jahr mit 9.700 Votings eine
    Rekordbeteiligung

    In den Vorjahren wurden ausgezeichnet: Judith Wiese (Siemens), Claudia Viehweger
    (Immobilienscout24), Frauke von Polier (Viessmann), Jörg Staff (Atruvia), Martin
    Seiter (Deutsche Bahn) und Julia Bangerth (Datev).

    Pressekontakt:

    Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
    Senior Communications Managerin
    Lara Burger
    Munzinger Str. 9, 79111 Freiburg
    Tel: 0761 898-3695
    E-Mail: mailto:pressehaufe@haufe-lexware.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/107515/6158370
    OTS: Haufe


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Markus Fink ist CHRO of the Year 2025 (FOTO) Der Publikumspreis der HR-Community geht in diesem Jahr an Markus Fink, Chief Human Resources Officer bei Infineon Technologies AG. Beim Online-Voting des Personalmagazins erhielt er die Mehrheit der rund 9.700 abgegebenen Stimmen. Das …