eBay merklich unter Druck

Weltweit stehen die Börsen deutlich unter Druck, vielmehr noch der US-Techsektor, zudem auch das Wertpapier von eBay angehört. In den letzten Tagen kam es nach Ausprägung eines Doppelhochs im Bereich von 101,15 US-Dollar zu einer Trendumkehr, in einem ersten Schritt wurde der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 80,63 US-Dollar angetestet. Zwar konnte sich die Aktie von diesem Niveau aus ein Stück weit erholen, aber lediglich bis an die taktgegebene Verkaufsmarke des Doppelhochs und den EMA 50 (blaue Linie), wo der Wert prompt wieder zur Unterseite abgedreht ist und vorbörslich wieder negative Vorzeichen trägt. Ein gefundenes Fressen für eine längere Konsolidierung bahnt sich hier jetzt an.

Der Bereich zwischen dem 200 und den 50-Tage-Durchschnitt ist vorläufig als neutral zu bewerten, ein Kursrutsch unter 80,00 US-Dollar dürfte weitere Abgabebereitschaft signalisieren, dann in den Bereich von zunächst 75,93 und darunter auf die etwas stärkere Unterstützung aus dem Frühjahr dieses Jahres um 71,56 US-Dollar und würde sich für ein entsprechendes Engagement auf der Unterseite anbieten. Ein Hoffnungsschimmer würde dagegen ein Kurssprung über 89,75 US-Dollar liefern, sodass die Ende Oktober gerissene Kurslücke durch einen Anstieg auf 96,10 US-Dollar geschlossen werden sollte. Größere Hoffnungen sollte man sich unter den aktuellen Umständen hierauf aber nicht machen.

eBay Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Spekulativ könnte auch auf dem aktuellen Niveau ein Short-Engagement auf die eBay-Aktie eingegangen werden, der Zielbereich ist übergeordnet bei 71,56 US-Dollar angesiedelt. Im Zuge einer 123-Konsolidierung ließe sich aber auch bei einem nachhaltigen Bruch des 200-Tage-Durchschnitt mit einer höheren Sicherheit an dem favorisierten Abstieg des Wertpapiers überdurchschnittlich partizipieren. Hierzu könnte beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DU4YFX zum Einsatz kommen und würde bei einem Direkteinstieg eine Renditechance von 125 Prozent bieten. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 1,95 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei 89,11 US-Dollar aber nicht unterschreiten. Im Schein käme dies zur Orientierung einem Stopp-Kurs von 0,44 Euro gleich.

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4YFX Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,84 - 0,86 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 93,7079 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 93,7079 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 84,43 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1,95 Euro Hebel: 8,5 Kurschance: + 125 Prozent Börse Frankfurt

