Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Tokyo Kaijyo Holdings ist ein führender japanischer Versicherer mit umfassenden Produkten in Schaden- und Unfallversicherungen. Es hat eine starke Marktstellung in Japan und international. Hauptkonkurrenten sind MS&AD und Sompo Holdings. Das Unternehmen punktet mit innovativen Risikomanagementlösungen und Kundenorientierung.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Tokyo Kaijyo Holdings nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Tokyo Kaijyo Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,60 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +17,86 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,16 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Tokyo Kaijyo Holdings investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +139,71 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

