    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Tokyo Kaijyo Holdings ist ein führender japanischer Versicherer mit umfassenden Produkten in Schaden- und Unfallversicherungen. Es hat eine starke Marktstellung in Japan und international. Hauptkonkurrenten sind MS&AD und Sompo Holdings. Das Unternehmen punktet mit innovativen Risikomanagementlösungen und Kundenorientierung.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Tokyo Kaijyo Holdings nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Tokyo Kaijyo Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,60 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +17,86 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,16 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Tokyo Kaijyo Holdings investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +139,71 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Tokyo Kaijyo Holdings verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,60 %.
    Mit +3,60 % Dividendenrendite bietet Tokyo Kaijyo Holdings ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +17,86 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Tokyo Kaijyo Holdings für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,60 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,16.
    Tokyo Kaijyo Holdings weißt eine Marktkapitalisierung von 63,53 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,60 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Tokyo Kaijyo Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025

    Die Tokyo Kaijyo Holdings Aktie notiert aktuell bei 32,65 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,94 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,99  entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 210,00 +22,09 % +3,60 %
    2025 172,00 +39,84 % +3,00 %
    2024 123,00 +23,00 % +2,97 %
    2023 100,00 +17,65 % +3,90 %
    2022 85,00 +8,51 % +3,77 %
    2021 78,33333 0,00 % +4,60 %

    Warum Tokyo Kaijyo Holdings für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,60 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +17,86 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,16
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Tokyo Kaijyo Holdings

    +0,98 %
    -1,14 %
    -7,10 %
    -11,44 %
    -7,75 %
    +69,08 %
    +135,50 %
    +488,75 %
