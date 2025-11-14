    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE

    CANCOM SE - Aktie steigt kräftig - 14.11.2025

    Am 14.11.2025 ist die CANCOM SE Aktie, bisher, um +4,83 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CANCOM SE Aktie.

    Foto: CANCOM SE

    CANCOM SE ist ein führender IT-Dienstleister, spezialisiert auf Cloud-Computing und digitale Transformation, mit starker Präsenz in der DACH-Region. Hauptkonkurrenten sind Bechtle und Computacenter. CANCOMs Stärke liegt in maßgeschneiderten IT-Lösungen und umfassender Servicepalette.

    CANCOM SE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,83 % konnte die CANCOM SE Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CANCOM SE Aktie. Nach einem Plus von +2,69 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 26,05. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die CANCOM SE Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die CANCOM SE Aktie damit um +11,37 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,80 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in CANCOM SE eine positive Entwicklung von +10,52 % erlebt.

    CANCOM SE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,37 %
    1 Monat +3,80 %
    3 Monate +15,33 %
    1 Jahr +8,03 %

    Informationen zur CANCOM SE Aktie

    Es gibt 32 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 819,40 Mio. € wert.

    IT-Dienstleister gefragt - Gute Zahlen von Bechtle und Nagarro


    Die Aktien deutscher IT-Dienstleister sind am Freitag von erfreulichen Geschäftszahlen beflügelt worden. Dass Bechtle nach einem überraschend starken Quartal bis zum Jahresende noch eine Geschäftsbeschleunigung erwartet, bescherte dem …

    Dax weitet Korrektur aus - Fed-Aussagen verstimmen


    Von der jüngst noch guten Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist vor dem Wochenende nicht mehr viel übrig. Der Dax fiel am Freitag wieder unter die Marke von 24.000 Punkte zurück. Gegen Mittag verlor der deutsche Leitindex 0,94 Prozent auf 23.815 …

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CANCOM auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gut, aber nicht gut genug, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen des IT-Dienstleisters. …

    CANCOM SE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die CANCOM SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CANCOM SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CANCOM SE

    +3,82 %
    +11,37 %
    +3,80 %
    +15,33 %
    +8,03 %
    -9,39 %
    -41,08 %
    +43,58 %
    +724,81 %
    ISIN:DE0005419105WKN:541910



