    Nemetschek - Aktie zeigt Schwäche - 14.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Nemetschek Aktie bisher Verluste von -2,69 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.

    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek ist ein führender Anbieter von AEC-Softwarelösungen, bekannt für seine Innovationskraft und spezialisierte Produkte. Mit einer starken Marktstellung in Europa und wachsendem Einfluss in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Autodesk und Bentley Systems.

    Nemetschek Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025

    Die Nemetschek Aktie ist bisher um -2,69 % auf 90,45 gefallen. Das sind -2,50  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Nemetschek Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,64 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,69 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Nemetschek Verluste von -24,01 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -1,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,25 %. Im Jahr 2025 gab es für Nemetschek bisher ein Minus von -2,07 %.

    Nemetschek Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,07 %
    1 Monat -14,25 %
    3 Monate -24,01 %
    1 Jahr -9,71 %

    Informationen zur Nemetschek Aktie

    Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,46 Mrd. € wert.

    Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung


    EQS Stimmrechtsmitteilung: Nemetschek SE Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 14.11.2025 / 10:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein …

    Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Nemetschek SE Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 14.11.2025 / 10:47 CET/CEST Dissemination of a …

    Nemetschek Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nemetschek

    -2,31 %
    -1,07 %
    -14,25 %
    -24,01 %
    -9,71 %
    +89,74 %
    +43,12 %
    +603,05 %
    +1.629,52 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
