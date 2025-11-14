Nemetschek - Aktie zeigt Schwäche - 14.11.2025

Die Nemetschek Aktie ist bisher um -2,69 % auf 90,45€ gefallen. Das sind -2,50 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Nemetschek Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,64 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,69 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von AEC-Softwarelösungen, bekannt für seine Innovationskraft und spezialisierte Produkte. Mit einer starken Marktstellung in Europa und wachsendem Einfluss in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Autodesk und Bentley Systems.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Nemetschek Verluste von -24,01 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -1,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,25 %. Im Jahr 2025 gab es für Nemetschek bisher ein Minus von -2,07 %.

Nemetschek Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,07 % 1 Monat -14,25 % 3 Monate -24,01 % 1 Jahr -9,71 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,46 Mrd. € wert.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.